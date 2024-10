FOCUS – L’effusion de sang au Moyen-Orient s’étend rapidement (The Economist)

Les juifs fêtent traditionnellement la nouvelle année en mangeant une pomme trempée dans du miel, une expression d’espoir que des jours doux nous attendent. Alors que les familles israéliennes se préparent à fêter l’année 5785 le soir du 2 octobre, beaucoup doivent se réjouir de la fête de la Saint-Patrick.

On aurait pu espérer que cette guerre serait moins amère que celle de 5784, qui avait commencé par une atrocité. Le 7 octobre 2023, le Hamas, un mouvement militant palestinien basé à Gaza, a fait sauter les barrières qui séparaient Gaza d’Israël, massacré plus de 1 100 personnes et pris 250 autres en otage. Au cours de l’année qui a suivi, Israël a non seulement combattu sans relâche le Hamas à Gaza, mais a également échangé des roquettes avec l’Irak, le Liban, la Syrie et le Yémen.

Le 30 septembre, alors que l’année touchait à sa fin, Israël a envoyé des troupes au Liban pour combattre le Hezbollah, une milice libanaise qui bombarde le nord d’Israël. Le lendemain, l’Iran, qui soutient à la fois le Hamas et le Hezbollah, a lancé une salve de 181 missiles sur Israël. Au moment où The Economist mettait sous presse, la région attendait l’inévitable riposte israélienne. Israël mène actuellement des guerres sur plusieurs fronts, sans qu’aucune d’entre elles ne voie le bout de son nez.

L’attaque iranienne du 1er octobre a visé deux bases aériennes et un centre de renseignement militaire. L’objectif semble avoir été de submerger les systèmes de défense antimissile israéliens par la force du nombre. Si tel est le cas, elle a presque complètement échoué. La plupart des missiles ont été interceptés et détruits en plein vol. Une poignée d’entre eux ont échappé au filet, mais n’ont fait que peu de victimes. En Cisjordanie, un Palestinien a été tué par la chute de débris d’un projectile touché.

C’est la deuxième fois cette année que l’Iran tire directement sur Israël. La précédente attaque, le 13 avril, avait été menée en représailles à la mort d’un général iranien lorsque Israël avait bombardé l’ambassade d’Iran à Damas. La quasi-totalité de ce bombardement avait également été interceptée. À l’époque, le président américain Joe Biden avait exhorté Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, à « accepter la victoire » et à ne pas riposter par une force dévastatrice. Les représailles israéliennes consistaient en une attaque contre une seule installation radar de défense aérienne iranienne. Il s’agissait d’un avertissement qu’Israël était capable de pénétrer les défenses aériennes de l’Iran et donc de faire beaucoup de dégâts.

L’Iran n’a pas tenu compte de cet avertissement. Il ne fait aucun doute que les représailles israéliennes seront cette fois-ci d’une ampleur bien plus grande. Il existe trois séries de cibles possibles. Israël pourrait s’en prendre aux dirigeants iraniens, de la même manière qu’il a assassiné une grande partie des hauts gradés du Hamas et du Hezbollah. Israël pourrait également s’en prendre aux infrastructures du pays, afin de pousser une économie déjà fragile au bord du gouffre. En particulier, des frappes sur les terminaux pétroliers des ports iraniens stopperaient le flux de sa principale exportation et priveraient le régime de liquidités dont il a tant besoin. Les deux frappes menées par Israël ces derniers mois contre le terminal pétrolier du port yéménite de Hodeida, en réponse aux missiles tirés sur Israël par la milice houthie, soutenue par l’Iran, ont été considérées comme un essai pour une telle attaque.

Mais le plus séduisant serait de frapper les installations où l’Iran est soupçonné de développer des armes nucléaires, une option qu’Israël envisage depuis plus de 20 ans.

Les responsables israéliens pensent que M. Netanyahu espère depuis des mois provoquer l’Iran et lui donner une excuse pour viser les sites nucléaires. Il a longtemps été confronté au scepticisme, tant en Israël qu’à l’étranger, quant à sa conviction que tous les problèmes de sécurité d’Israël proviennent de l’Iran. Le 30 septembre, il a déclaré dans une déclaration télévisée : « Quand l’Iran sera enfin libre, et ce moment viendra bien plus tôt que les gens ne le pensent, tout sera différent. » C’est peut-être un vœu pieux, mais il est clair qu’il aimerait voir le gouvernement iranien renversé.

Pendant la majeure partie de l’année dernière, alors qu’Israël bombardait Gaza, tuant près de 42 000 personnes et déplaçant la majeure partie de sa population, la stratégie iranienne consistant à encercler Israël avec des mandataires équipés de missiles et de drones semblait porter ses fruits. Le Hezbollah bombardait quotidiennement des communautés israéliennes proches du Liban, forçant plus de 60 000 personnes à fuir leurs foyers. Depuis le Yémen, les Houthis ont tiré sur Israël, envoyant dans un cas un drone armé jusqu’à Tel-Aviv, et sur des navires traversant la mer Rouge, bloquant de fait le port d’Eilat. De plus petites milices en Irak et en Syrie ont participé à quelques attaques contre Israël.

Mais alors que cette année sanglante touche à sa fin, les amis de l’Iran sont sur la sellette.

Bien que des milliers de combattants du Hamas se cachent encore à Gaza, ils sont en mode guérilla. La structure de commandement du groupe a été brisée, le rendant incapable d’orchestrer des attaques élaborées. Les revenus des Houthis ont été réduits, tout comme le flux de marchandises via Hodeida.

Surtout, le Hezbollah, le plus redoutable des mandataires de l’Iran, est sous le choc. Au travers d’une campagne de sabotage et de bombardements, Israël a tué ou blessé non seulement la plupart de ses hauts dirigeants, mais aussi de nombreux commandants de rang intermédiaire. Les services de renseignements israéliens estiment que les frappes aériennes ont détruit au moins la moitié de l’énorme stock de missiles iraniens du Hezbollah.

Israël a maintenant des troupes au sol au Liban, à la recherche du reste de l’arsenal du Hezbollah. Malgré la férocité de l’assaut israélien, le Hezbollah a répondu en ne lançant qu’une poignée de missiles vers les grandes villes israéliennes, sans doute parce qu’il est trop incapable d’en faire plus.

En bref, la menace que représentent les mandataires de l’Iran pour Israël a été considérablement réduite. En conséquence, le principal moyen dont dispose l’Iran pour dissuader Israël d’attaquer – à savoir obtenir de ses alliés qu’ils frappent Israël en retour – n’est plus valable. Israël a démontré sa capacité à échapper aux défenses aériennes iraniennes et à les détruire, et a anéanti ses barrages de missiles. Il a donc beaucoup moins à craindre qu’il y a quelques mois.

L’un des rares obstacles qui subsistent aux représailles féroces d’Israël contre l’Iran est l’hésitation de son plus proche allié, l’Amérique.

M. Biden a condamné l’attaque de l’Iran et déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, a promis de « graves conséquences » pour l’Iran. Mais M. Biden a également déclaré que la réponse d’Israël devrait être « proportionnée » et s’est spécifiquement opposé à l’idée d’une attaque contre les installations nucléaires iraniennes.

« L’Amérique, douce ». L’un des thèmes récurrents de l’année écoulée a été l’apparente incapacité ou réticence des États-Unis à contenir Israël, qui a ignoré à plusieurs reprises et ouvertement les demandes des responsables américains, sans répercussion.

Il y a moins d’un mois, les lieutenants de M. Biden ont averti qu’il n’y avait pas de « solution magique » au conflit entre Israël et le Hezbollah et qu’une guerre à grande échelle serait « catastrophique ». Peu de temps après, Israël a commencé sa campagne d’assassinats et de frappes aériennes. M. Biden a alors appelé à un cessez-le-feu de trois semaines, mais a été humilié par M. Netanyahu, qui a déclaré en privé qu’il était ouvert à l’idée, mais l’a rejetée en public.

Quelques jours plus tard, lorsqu’Israël a tué Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, M. Biden a déclaré qu’il n’avait pas été informé à l’avance. Néanmoins, il a béni l’opération, mais a exhorté Israël à ne pas procéder à une invasion terrestre du Liban. Israël a quand même poursuivi, et les Américains disent maintenant qu’ils sont d’accord avec une offensive tant qu’elle reste de petite envergure.

L’indulgence apparemment illimitée des États-Unis envers Israël s’est également manifestée à Gaza, où M. Netanyahu a repoussé à plusieurs reprises les appels fréquents de M. Biden à un cessez-le-feu, à une aide humanitaire accrue et à un plan pour l’après-guerre.

Les diplomates arabes sont stupéfaits : le président et ses conseillers, s’étonnent-ils, doivent être extrêmement crédules ou terriblement dissimulateurs. Soit ils acceptent naïvement les promesses creuses et sans fin de M. Netanyahou, soit ils approuvent secrètement ses objectifs tout en s’obstinant à dire le contraire.

En fait, l’explication de la défiance américaine est probablement plus compliquée que cela. D’une part, les conseillers de Biden sont divisés. Certains sont probablement d’accord avec la tactique d’Israël, même si les diplomates américains soutiennent largement une ligne plus dure. De plus, la politique à l’égard d’Israël est désormais étroitement liée à la politique intérieure américaine. L’administration Biden veut à la fois se protéger des critiques de la droite qui l’accuse de se ranger du côté des terroristes contre un allié proche et faire preuve en même temps de frictions avec Israël, notamment parce qu’elle s’inquiète des conséquences politiques dans le Michigan, un État clé à forte population arabe, d’une trop grande proximité avec M. Netanyahou. Quoi qu’il en soit, M. Netanyahou s’est montré à maintes reprises prêt à ignorer les objections américaines.

Mais même si Israël a l’Iran et ses alliés sur la défensive et qu’il est peu probable qu’il soit freiné par les Etats-Unis, sa guerre en expansion pourrait quand même mal tourner. D’une part, rien ne garantit qu’une attaque israélienne contre le programme nucléaire iranien réussirait. Les initiés israéliens, dans leurs moments les plus francs, admettent que l’occasion de faire reculer l’Iran de manière significative par des frappes aériennes est peut-être passée : les installations concernées sont trop profondément enfouies et le savoir-faire nucléaire trop largement dispersé. Certains spéculent que les bombardements pourraient retenir l’Iran pendant quelques mois seulement.

De plus, il y a des limites à ce que peut faire un pays de 10 millions d’habitants, déjà sous pression après une année de guerre sur plusieurs fronts. Deux des six divisions de combat des Forces de défense israéliennes sont déployées à Gaza. Elles sont engagées dans des escarmouches avec les combattants du Hamas et détruisent des parties du réseau complexe de tunnels sous Gaza. Deux autres divisions sont déjà impliquées dans la campagne terrestre au Liban, et d’autres sont prêtes à les rejoindre.

Bien qu’Israël affirme que sa campagne au Liban sera « limitée », les opérations menées par le passé ont tendance à s’amplifier. L’armée israélienne a ordonné aux habitants de quitter des dizaines de villes et de villages du sud du Liban et de se déplacer au-delà de la rivière Awali, à environ 60 km au nord de la frontière. « Le Liban est un tourbillon qui nous a déjà emportés », prévient Tamir Hayman, ancien général de l’armée israélienne et directeur de l’Institut d’études sur la sécurité nationale, un groupe de réflexion de Tel-Aviv.

Pour maintenir son niveau actuel de déploiement, Tsahal a dû mobiliser des dizaines de milliers de réservistes, dont beaucoup pour trois longues missions depuis le 7 octobre. Certains se plaignent néanmoins du manque de personnel. « Nous n’avons pas assez d’hommes ni de chars pour mener une opération de grande envergure au Liban », explique un officier de réserve qui a été mobilisé. « Et quoi qu’ils disent en public, il est clair que c’est ce qui est prévu. »

La guerre en cours nuit également à l’économie israélienne. Le PIB continue de diminuer d’année en année et ces derniers jours, deux agences de notation, Moody’s et Standard & Poor’s, ont dégradé la note de la dette publique israélienne. L’absence prolongée de tant de réservistes nuit aux entreprises de toutes sortes. Les gares ferroviaires ont été obligées de fermer par manque de gardes de sécurité.

M. Netanyahou a promis aux Israéliens une « victoire totale », mais n’a pas précisé ce que cela signifie pour Gaza, et encore moins pour le Liban ou l’Iran. Juste avant que les missiles iraniens ne frappent le 1er octobre, deux Palestiniens de la ville cisjordanienne d’Hébron ont tué sept personnes et en ont blessé 16 autres lors d’une fusillade et d’une fusillade dans une gare de Jaffa, au sud de Tel-Aviv. M. Netanyahou peut penser que l’avenir d’Israël dépend de la défaite d’ennemis lointains comme l’Iran, mais quelle que soit l’évolution de ce conflit, Israéliens et Palestiniens continueront de vivre côte à côte. Même cette année des plus tumultueuses n’a rien changé à cela. (The Economist)

N/B : Traduction de l’anglais d’Article19.

Article19.ma