Droits humains – Mme Bouayach : « La nécessité, non pas de construire des mécanismes et outils pour combattre ou prévenir la torture, mais plutôt de développer des approches d’outils qui protègent la décision souveraine et volontaire du Royaume du Maroc »

Verbatim – Allocution de de Mme Amina Bouayach, Président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), lors du séminaire de lancement du programme de formation et le renforcement des capacités des juges dans le domaine des droits de l’homme Programme de (Protocole d’Istanbul – version révisée)

« Je voudrais d’abord féliciter les organisateurs d’avoir soulevé une question dont le Conseil National des Droits de l’Homme souligne l’importance, renouvelle à chaque occasion ses recommandations et rappelle la nécessité, non pas de construire des mécanismes et des outils pour combattre ou prévenir la torture, mais plutôt de développer des approches d’outils qui protègent la décision souveraine et volontaire du Royaume du Maroc dans ce domaine.

L’espace-temps consacré dans ce discours ne me permettra pas d’évoquer la Convention contre la torture ni d’approfondir les observations du Comité international, mais je m’arrêterai au contenu d’une certaine jurisprudence internationale, et nous sommes dans cet honorable conseil, qui fait la distinction entre la torture comme un acte qui répond à cinq critères, et un traitement cruel ou inhumain, dégradant si les cinq éléments ne sont pas présents.

Le Protocole d’Istanbul de 2022, avec ses sept exigences principales consistant à détecter et documenter les cas d’allégations de torture, à respecter les principes de neutralité et d’indépendance, à garantir les procédures juridiques et judiciaires, à procéder à un examen psychologique, à établir des lignes directrices pour la conduite des entretiens et à renforcer les capacités et la sensibilisation. Ainsi, le Protocole est un document qui fixe des normes convenues au niveau international afin de pouvoir enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, et les documenter par les agents de santé pour faciliter leur identification.

Aujourd’hui, cette réunion est l’occasion d’activer cette dernière exigence, en attendant la ratification par le Maroc. le Protocole d’Istanbul.

Nous savons tous que la médecine légale peut fournir aux autorités judiciaires une évaluation précise basée sur les opérations qu’elle réalise, leur fournir des preuves scientifiques et objectives sur lesquelles s’appuyer dans les enquêtes judiciaires pour protéger les droits des victimes potentielles, organiser les réparations nécessaires pour eux et empêcher la torture.

Mesdames et Messieurs, le Protocole d’Istanbul et la médecine légale sont étroitement liés, notamment dans le contexte de la protection des droits de l’homme, et les médecins légistes sont essentiels à la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul. Ils sont responsables de la documentation minutieuse et de l’évaluation scientifique des signes physiques et psychologiques de la torture.

La version 2022 du Protocole fournit des lignes directrices spécifiques leur permettant de détecter et d’évaluer correctement les séquelles de la torture. C’est pourquoi ils se réunissent, la médecine légale et le Protocole d’Istanbul, dans le but de garantir justice aux victimes de la torture, grâce à l’utilisation de méthodes d’enquête rigoureuses et scientifiquement fondées.

Ainsi, la mise en œuvre du Protocole d’Istanbul nécessite la mise en place de procédures juridiques permettant de traiter toute allégation de torture avec sérieux, rigueur et équité. Les plus importants sont la prévention de la torture, la protection des droits des victimes, la garantie de l’absence d’impunité et la formation des professionnels.

Pour nous, la procédure pénale représente le cadre idéal pour stipuler ces procédures, même si le projet actuel intègre certaines exigences, parmi lesquelles l’utilisation d’enregistrements audiovisuels, la présence de la défense pour l’interrogatoire au cours de la phase d’enquête préliminaire et le non-extradition du accusés vers d’autres pays s’il existe des conditions pour qu’ils soient soumis à la torture ou à une disparition forcée et qu’une enquête soit menée dans les allégations de torture et de nouvelles exigences pour renforcer la protection juridique des victimes et leur fournir des soins, y compris dans les cas de violence, de mauvais traitements, sexuels. agressions et traite des êtres humains contre les femmes et les enfants.

Je voudrais mentionner que le CNDH a recommandé, dans son avis, d’autres aspects, notamment que les allégations de torture fassent l’objet d’une enquête à tout stade de l’enquête ou du procès et que cela implique automatiquement la réalisation d’un examen médical et la notification à la personne concernée de son droit de procéder à un contre-examen médical. Il a également recommandé que la charge de la preuve dans les cas de violence sexiste soit supportée par les autorités chargées de l’application des lois et non par les victimes.

Le Protocole d’Istanbul et la médecine légale, Mesdames et Messieurs, représentent deux piliers fondamentaux dans la protection des droits de l’homme, la lutte contre la torture et les mauvais traitements et la prévention grâce à leurs outils normatifs et scientifiques, et tous deux contribuent à garantir la justice et l’équité pour les victimes et à adopter des mesures strictes et indépendantes.

Mesdames et Messieurs, comme je l’ai mentionné précédemment, c’est ainsi un rapport d’existence et de connexion, voire un lien étroit, entre le Protocole d’Istanbul et la médecine légale, notamment dans le cadre de la protection même des droits.

Le dialogue législatif sur le projet de loi de procédure pénale peut constituer une occasion exceptionnelle de consacrer ces procédures et de renforcer la protection des individus contre toute allégation de torture à tous les stades de l’enquête et du procès. »

Rabat, 7 septembre 2024

