Vidéo – Marche populaire à Rabat contre la guerre de Netanyahou au Proche-Orient

Événement – Ce dimanche 6 octobre, des milliers de marocains ont afflué au centre de la capitale Rabat pour marquer le 1er anniversaire du début de la guerre à Gaza et exprimer leur soutien et solidarité avec les peuples palestinien et libanais qui font face à la tragédie des massacres et des destructions entrepris, sans pitié ni repos, par l’armée israélienne.

Devant le Parlement situé sur l’avenue Mohammed V, les manifestants ont scandé nombreux slogans anti-Israel et répété plusieurs fois : « La résistance ne meurt pas », « Le peuple veut la fin de la normalisation » et « La Palestine est une cause nationale ».

Pour rappel, cette marche de protestation s’est tenue à la veille de la première commémoration de l’attaque d’Israel par des militants du Hamas le 7 octobre 2023, à l’appel du « Groupe d’action nationale pour la Palestine », regroupant notamment des formations de gauche, le PJD et d’autres groupes politiques d’opposition.

Parmi de nombreux drapeaux palestiniens et libanais, quelques portraits des dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont été brandis, dont ceux d’Ismaïl Haniyé et Hassan Nasrallah, respectivement tués en juillet et septembre dans des frappes imputées ou revendiquées par Israël.

Article19.ma