Nécrologie – L’icône Naïma Lamcharki nous a quittés à l’âge de 81 ans

Au Maroc, elle était l’une des artistes marocaines les plus emblématiques. Naïma Lamcharki, icône incontestée du théâtre, du cinéma et de la télévision, s’est éteinte à l’âge de 81 ans.

Née en 1943 à Casablanca, Naïma Lamcharki s’est fait une place à part sur la scène et le petit écran au Maroc, avant de devenir une véritable star de cinéma.

Elle fut honorée à plusieurs reprises, notamment par le prix de la meilleure actrice au Festival national du film en 2001, pour son rôle dans «À la recherche du mari de ma femme», de Mohamed Abderrahmane Tazi, et vingt ans plus tard au Festival du film arabe de Malmö, en Suède, pour sa prestation dans «L’automne des pommiers», de Mohamed Mouftakir, a su traverser les époques tout en restant une constante source d’inspiration et une partenaire de choix pour les cinéastes marocains.

Cette grande dame n’était n’était pas seulement une artiste de renommée internationale; elle était une femme d’engagement car elle s’est investie sans relâche dans de nombreuses causes caritatives et humanitaires. Ambassadrice de bonne volonté auprès de l’UNICEF, elle a joué un rôle important dans la défense des droits de l’enfant au Maroc.

