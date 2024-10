Guerre au Proche-Orient – Alerte de voyage du ministère des AE britannique émises pour Dubaï, l’Égypte et le Maroc

Le ministère des Affaires étrangères britannique a prévenu ses ressortissants qu’il existait une « menace élevée » d’attaque terroriste à l’échelle mondiale alors que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie.

Certaines compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination et en provenance de Dubaï.

Cette mesure a été émise juste avant que l’Iran ne tire près de 200 missiles vers Israël. Bien qu’il n’existe actuellement aucune interdiction de voyager aux Émirats arabes unis (EAU), il est conseillé aux vacanciers britanniques de rester vigilants car « la situation évolue rapidement ».

Les compagnies aériennes Emirates et Flydubai ont annulé certains vols au départ de Dubaï vers le Royaume-Uni, Oman et le Koweït, ainsi que vers l’Irak, l’Iran et la Jordanie. Flydubai a annoncé vendredi matin la reprise des vols vers l’Iran, l’Irak, Israël et la Jordanie à partir d’aujourd’hui. Les vols vers Beyrouth restent suspendus jusqu’au 7 octobre.

Le site de conseils du ministère des Affaires étrangères destiné aux personnes se rendant aux Émirats arabes unis indique : « Il existe une forte menace d’attaque terroriste à l’échelle mondiale affectant les intérêts du Royaume-Uni et les ressortissants britanniques, y compris de la part de groupes et d’individus qui considèrent le Royaume-Uni et les ressortissants britanniques comme des cibles. Restez conscient de votre environnement à tout moment. »

