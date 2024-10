Colère populaire – Une marche de protestation monstre en soutien aux peuples palestinien et libanais, ce dimanche à Rabat

Au Maroc, des partis politiques, syndicats et membres de la société civile ont décidé de participer massivement, ce dimanche à Rabat, à « la marche nationale en signe de solidarité avec les peuples palestinien et libanais frères » face à la violence meurtrière des troupes israéliennes, a annoncé un membre de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH).

Cette marche coïncide avec « le premier anniversaire de l’opération Déluge d’Al Aqsa, lancée le 7 octobre 2023 par le mouvement Hamas » et qui déclencha la guerre du Proche-Orient, avec les invasions de Gaza, la Cisjordanie et le Liban par les forces armées israélienne.

+ La marché populaire débutera à Bab Had +

Selon des journaux casablancais, des partis d’opposition, notamment le Parti justice et développement (PJD), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), la Fédération de la gauche démocratique, le Parti socialiste unifié (PSU) ont affirmé leur participation à cette marche contre « le silence des pays arabes et occidentaux contre l’agression israélienne ». La Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), l’Union marocaine du travail (UMT) et la Fédération nationale de l’enseignement (FNE) ont décidé de suivre le mouvement.

Par ailleurs, le leadership du mouvement Al Adl Wal Ihsane (Justice et Bienfaisance) a appelé ses sympathisants, « à participer en grand nombre » à cette marche populaire qui débutera à partir de 10 heures, ce 6 octobre 2024, en démarrant de la place Bab El Had vers le Parlement sur l’avenue Mohammed V, affirment les organisateurs.

