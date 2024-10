Vision – Mme Ammor présente à Dubaï « la stratégie ambitieuse » pour l’avenir du tourisme au Maroc

Intervenant sur le thème « Balancing Growth: Integrating Tourism in Government Policy-Making to Tackle Overtourism and Other Key Challenges »,

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme

a présenté « la vision audacieuse du Maroc » à accueillir 26 millions de touristes en 2030, soulignant :

1. L’approche de développement holistique, plaçant le chantier Royal de l’État Social comme socle de la croissance économique

2. La feuille de route 2023-2026

3. La préparation de la co-organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, notamment le plan de développement des infrastructures routières, aéroportuaires et hôtelières.

4. Les priorités d’investissement dans la capacité d’hébergement et l’animation, ainsi que les incitations disponibles pour soutenir les investisseurs.

