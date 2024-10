Défense – « La sécurité régionale et la coopération bilatérale » au menu de la rencontre à Rabat entre M. Abdeltif Loudyi et le Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, a reçu mardi au siège de cette Administration, le Vice-Amiral Edward Ahlgren, Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en visite de travail au Royaume du Maroc.

Au cours de cet entretien, qui a eu lieu en présence de l’ambassadeur britannique accrédité à Rabat, les deux responsables ont passé en revue l’état de la sécurité régionale et les relations de coopération bilatérale dans le domaine de la défense, indique l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) dans un communiqué.

Les discussions ont particulièrement porté sur l’examen des voies et moyens de dynamiser davantage cette coopération, notamment en matière d’interopérabilité et d’échange d’expérience et d’expertise entre les Forces armées des deux pays.

Au cours de ces échanges, le Conseiller britannique a salué le rôle important du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au service de la paix et de la stabilité régionales.

Le même jour, et en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, au niveau de l’État-Major Général des FAR à Rabat, le Vice-Amiral Edward Ahlgren, ajoute le communiqué.

