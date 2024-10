Découverte – La guerre du lithium « aura ou pas lieu » entre Washington et Pékin?

Un gisement colossal, renfermant entre 24 et 40 millions de tonnes de lithium, a été découvert dans la caldeira McDermitt, un supervolcan éteint situé à la frontière entre le Nevada et l’Oregon, aux États-Unis. Si les estimations sont exactes, cette découverte pourrait surpasser les célèbres salines de Bolivie, jusqu’ici connues pour abriter le plus grand gisement au monde avec environ 23 millions de tonnes de ce précieux minerai.

La caldeira McDermitt constitue une vaste zone géologique unique en son genre. S’étendant sur une zone de 45 km de long et 35 km de large , cet ancien supervolcan offre une composition minérale particulièrement riche. La spécificité de ce site réside dans sa structure contenant de l’illite, une argile très concentrée en lithium. Cette découverte revêt une importance stratégique majeure, notamment à un moment où l’Europe s’efforce de répondre à une demande croissante en véhicules électriques. Dans sa course vers la décarbonation, l’Europe vise une neutralité carbone d’ici 2050. Le lithium, essentiel dans les batteries, devient donc un composant clé pour atteindre cette ambition. Géopolitiquement, cette nouvelle mine modifie la donne. Avec une telle source située aux États-Unis, les rapports internationaux pourraient bien changer. Jusqu’à présent, des pays comme la Chine dominaient largement le marché du lithium. Désormais, avoir une réserve aussi substantielle en sol américain pourrait rebattre les cartes, entraînant possiblement des changements structuraux significatifs dans les politiques commerciales entre nations, estime le site spécialisé mnei.fr. Article19.ma