Culture – « Moussem Belgica – Transnational Stories » démarre à Tanger le 4 octobre et poursuit son aventure à Oujda en novembre

À l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de la signature de l’accord bilatéral de recrutement de la main d’œuvre marocaine, signé entre le Maroc et la Belgique en février 1964, le Centre Nomade des Arts Moussem, basé à Bruxelles, présente « Moussem Belgica – Transnational Stories », un projet culturel réalisé au Maroc, dont le programme se traduira par trois expressions artistiques : exposition d’arts visuels, littérature et cinéma.

L’événement aura lieu d’abord à Tanger du 4 au 25 octobre 2024, avant de voyager à Oujda du 1er au 30 novembre 2024.

La programmation à Tanger se présente ainsi (En PJ l’affiche en Pdf pour Tanger) :

· Ce vendredi 4 octobre 2024 à 18h00 : Vernissage de l’exposition d’arts visuels à la galerie d’art contemporain Mohamed Driss à Tanger (ci-joint l’invitation). Vous pourrez visiter l’exposition jusqu’au 25 octobre 2024 ;

· Samedi 5 octobre 2024 à 16h00 (Kiosk – Think Tanger) : Rencontre avec les artistes qui exposent leurs œuvres : Younes Baba-Ali, Khadija El Abyad, Hanane El Farissi, Badr El Hammami, Nabila Halim, Hamza Halloubi, Nabil Himich, Randa Maroufi et mostafa Saifi Rahmouni. Une rencontre modérée par Hicham Bouzid ;

· Samedi 5 octobre 2024 à 19h00, au théâtre Riad Sultan : Lectures littéraires avec les auteurs Taha Adnan, Ish Ait Hamou, Rachida Lamrabet et Aya Sabi. Avec la participation de la comédienne Sanae Assif (Affiche en PJ).

· Projections de films à la Cinémathèque de Tanger :

o Le 11 octobre à 19h00 : Projection du long métrage « Image » de Adil El Arbi & Bilall Fallah (100’ min) et de « Rachid », court métrage de Rachida El Garani (20’ min) ;

o Le 18 octobre à 19h30 : Projection du long métrage de Jawad Rhalib « Amal », et du court métrage « Klem » de Ish Aït Hamou (19’ min).

À noter, le Centre Nomade des Arts Moussem est une structure culturelle belge, fondée en 2000 et basée à Bruxelles, qui est au service de la communauté marocaine de Belgique, et dont l’objectif principal et de promouvoir le rayonnement de la culture Marocaine en Belgique et en Europe et de créer des liens entre le Maroc et sa diaspora. Pour plus d’informations, visitez leur site : www.moussem.be

Moussem Belgica bénéficie du soutien du Gouvernement flamand et de la Commission communautaire flamande (VGC), du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, du ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du ministère marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, de l’Agence de l’Oriental et du Cercle des Lauréats de Belgique au Maroc.

Le projet est réalisé à Tanger en partenariat avec la Direction Régionale du ministère de la Culture de Tanger-Tétouan – Al Hoceima, l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan, le Théâtre Riad Sultan, Think Tanger et la Cinémathèque de Tanger.

