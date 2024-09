Vidéo – Les troupes israéliennes vont bientôt envahir le Liban (Médias)

Israël compte mener des opérations terrestres « limitées » visant le Hezbollah à la frontière avec le Liban, a annoncé le département d’Etat américain, ce lundi 30 septembre.

« Ils nous ont informé d’un certain nombre d’opérations. Ils nous ont dit pour l’instant qu’il s’agit d’opérations limitées centrées sur l’infrastructure du Hezbollah près de la frontière, mais nous continuons à nous entretenir à ce sujet », a déclaré à la presse le porte-parole Matthew Miller.

L’armée israélienne, de son côté, a déclaré trois zones frontalières du Liban « zones militaires fermées », selon la chaîne Sky News.

Israël poursuit sa campagne de bombardements contre le Hezbollah au Liban, et une première frappe a d’ailleurs touché la capitale Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi.

« Nous ne voulons voir aucune sorte d’invasion terrestre », a réagi le porte-parole d’Antonio Guterres, alors que les tensions s’aggravent toujours davantage à la frontière. Il s’est également inquiété des « conséquences humanitaires » des frappes au Liban.

Selon France Info, plus de 10 000 soldats de la mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban (Finul) ne peuvent plus assurer leur mission en raison de l’intensité des combats, a annoncé le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric.

« Nos Casques bleus de la Finul restent en position dans la zone de responsabilité de la mission, tandis que l’intensité des combats empêche leurs mouvements et leur capacité à remplir leurs tâches ».

+ Le Hezbollah se dit « prêt » à poursuivre la lutte contre Israël +

Le Hezbollah est « prêt » à faire face à une offensive terrestre israélienne, a déclaré le numéro deux du groupe. Naïm Qassem a aussi affirmé dans un discours que le groupe islamiste libanais continuerait sa lutte contre Israël en « soutien » à Gaza et choisira un successeur à Hassan Nasrallah « à la première occasion ».

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que l’élimination vendredi du chef du Hezbollah libanais était une « étape importante », mais « pas la dernière ». « Pour assurer le retour des communautés du nord d’Israël, nous utiliserons toutes nos capacités », a-t-il déclaré lors d’un déplacement à la frontière israélo-libanaise, selon un communiqué de l’armée.

+ Quelque 100 000 personnes ont fui le Liban +

« Le nombre de personnes qui ont traversé le Liban pour se rendre en Syrie a atteint 100 000″, a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) alors que l’armée israélienne a intensifié depuis une semaine ses bombardements au Liban pour permettre, selon elle, le retour de ses habitants déplacés par les échanges de tirs avec le Hezbollah.

De son côté, le Premier ministre israélien a menacé, dans une déclaration vidéo publiée en anglais, « qu’il n’y a pas d’endroit au Moyen-Orient qu’Israël ne puisse atteindre », accusant le régime de Téhéran de « plonger notre région plus profondément dans l’obscurité et plus profondément dans la guerre ».

