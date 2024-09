FLASH – Le Hezbollah libanais vient de confirmer que son chef Hassan Nasrallah est mort (Reuters)

Le Hizbollah a confirmé dans un communiqué, ce samedi 28 septembre, que son leader Hassan Nasrallah a été tué. Et d’ajouter qu’il poursuivrait sa bataille contre Israël « en soutien à Gaza et à la Palestine, et pour défendre le Liban et son peuple fidèle et honorable ».

Israël a déclaré plus tôt ce matin avoir tué Nasrallah, lors d’une frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth la veille.

La chaîne de télévision Al-Manar du Hezbollah a commencé à diffuser des versets du Coran après l’annonce de la mort de Nasrallah, note l’agence Reuters.

Article19.ma