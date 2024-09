Diplomatie – M. Bourita préside à New York la 9ème réunion ministérielle annuelle du Groupe des pays à revenu intermédiaire

La 9è réunion ministérielle annuelle du Groupe des pays à revenu intermédiaire (PRI) tenue, à New York, a clos ses travaux qui se sont déroulés sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette réunion qui eu lieu en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies a été marquée par l’adoption d’une déclaration ministérielle réitérant les priorités et les revendications des pays membres en matière de coopération pour le développement.

Les pays à revenu intermédiaire abritent 75% de la population mondiale et deux tiers des personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté. Ils représentent près de 30 % du PIB mondial. Ils sont répartis en deux catégories selon leur Revenu national brut (RNB) par habitant : Les PRI de la tranche inférieure (dont le RNB par habitant se situe entre 1146 et 4515 dollars), et les PRI de la tranche supérieure (dont le RNB par habitant se situe entre 4516 et 14005 dollars).

Formant un groupe diversifié, les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à des défis communs dans leur quête de développement durable et d’amélioration du niveau de vie de leurs populations. Le piège du revenu intermédiaire est un défi majeur pour cette catégorie de pays. Il s’agit d’une situation dans laquelle les pays peinent à atteindre un niveau de revenu élevé bien qu’ils fassent partie du groupe des pays à revenu intermédiaire depuis de longues périodes.

+ Appel pour un changement de paradigme en matière de coopération internationale en faveur du développement des PRI +

Les PRI ont un besoin urgent d’accéder à un financement adéquat et abordable pour créer des emplois décents, s’engager dans la transition verte et répondre aux besoins socio-économiques de leurs populations. Toutefois, dans le contexte des multiples crises actuelles, leur marge de manœuvre budgétaire s’est considérablement réduite, ce qui constitue un obstacle majeur à la réalisation des Objectifs de développement durable.

Initiée en 2007, l’institutionnalisation de la catégorie des PRI au sein de l’ONU a abouti en 2016 à la création du Groupe des « Like-Minded Group of Countries Supporters of Middle-Income Countries ».

Leur plaidoyer a abouti à l’adoption de plusieurs résolutions par l’Assemblée générale des Nations Unies exprimant les besoins et les préoccupations des pays à revenu intermédiaire ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent.

Dans le cadre de sa présidence du Groupe du PRI pour l’année 2023, le Maroc a organisé, en marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, la 8ème réunion ministérielle de ce Groupe, qui a été couronnée par une Déclaration ministérielle.

Le Maroc a également co-organisé avec la CEA et le PNUD, la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, en février dernier à Rabat, avec la participation des membres du Groupe et les 28 africains à revenu intermédiaire, ainsi que les principales parties prenantes multilatérales.

Cette conférence a été sanctionnée par l’adoption de la «Déclaration ministérielle de Rabat», par laquelle les participants ont lancé un appel en vue d’opérer un changement de paradigme en matière de coopération internationale en faveur du développement des PRI et à la mise en place d’une architecture financière internationale, juste, équitable et inclusive qui soutient le développement durable et les besoins de tous les pays en matière de financement. Les participants ont également appelé la création d’un groupe d’experts de haut niveau chargé de l’élaboration d’indicateurs multidimensionnels qui complètent le PNB.

Article19.ma