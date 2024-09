Kiosk / Vidéo – La problématique de l’eau et de la sécheresse au Maroc : quelle solution à l’horizon 2050 ?

Le Maroc est confronté à une crise alarmante de l’eau ces dernières années, avec des pénuries qui s’accélèrent et des impacts graves non pas seulement sur le secteur agricole mais aussi sur la pérennité du flux d’eau potable pour les zones urbaines comme Casablanca et Rabat.

Il faut rappeler que durant la dernière décennie, les pluies sont devenues de plus tardives et insuffisantes; et la rareté de l’eau nécessite la recherche de solutions innovantes et efficaces afin de répondre aux besoins croissants d’une population de près de 40 millions d’habitants.

Le reportage vidéo de nos confrères du + Monde Afrique + tente d’aborder de manière rationnelle la problématique de la rareté de l’eau couplée à une sécheresse de plus en plus récurrente dues en partie au changement climatique.

Article19.ma