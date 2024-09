People – La princesse Ingrid Alexandra, future reine de Norvège se spécialise dans « le tir à la mitrailleuse » (Photos)

La princesse Ingrid Alexandra de Norvège a entamé son service militaire obligatoire en janvier dernier, au camp de Skjold. La future reine de Norvège semble apprécier cette expérience et compte se perfectionner en tant que tireuse à bord de chars blindés.

L’article 119 de la constitution norvégienne indique que« tous les citoyens ont la même obligation de protéger la patrie pendant une certaine période, indépendamment de leur naissance ou de leur richesse ». Cet article implique que tous les Norvégiens suivent une formation militaire pour être en mesure de protéger leur pays. Le service militaire est donc obligatoire et il est aussi pour les femmes, depuis 2015.

La princesse Ingrid Alexandra, future reine de Norvège, ne pouvait donc pas y échapper. Si le service militaire est obligatoire, en réalité, ils ne sont que 8000 à 10 000 jeunes à être enrôlés chaque année, ce qui correspond à environ 1 jeune sur 6. Seuls les plus aptes et les plus motivés sont enrôlés.

Agée de 20 ans, la princesse a rejoint la Brigade Nord, au camp de Skjold, au nord du pays, en janvier dernier. Ses premiers mois à l’armée ont plu à la princesse qui n’effectue plus uniquement son service militaire par obligation.

Dans une rare interview qu’elle vient d’accorder à la chaîne de télévision TV2, la princesse a confié qu’elle vivait une expérience « très excitante », notamment grâce à la motivation mutuelle qu’elle ressent chaque jour au camp.« Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est que vous pouvez faire bien plus que vous ne le pensez et qu’on est beaucoup plus forts ensemble ».

Le commandant du bataillon du génie, Bjørn Kråkstad, qui supervise la fille du prince héritier Haakon a expliqué qu’elle souhaitait occuper la fonction de tireuse. Elle se perfectionne pour tirer à bord de chars blindés CV90 et assure l’ensemble des fonctions qui reviennent aux équipes du génie, dont la tâche est de nettoyer les champs de mines et de construire des obstacles. Elle manipule notamment la mitrailleuse 12,7 qui se trouve à bord des blindés.

« Elle est enrôlée au même niveau que nous tous. Elle nettoie également elle-même les toilettes et ne reçoit aucun traitement spécial », assure la déléguée syndicale en chef du bataillon du génie, Sofie Kvalø, qui côtoie la princesse. À l’occasion de cette interview, une série de photos de la princesse Ingrid Alexandra en action sur le camp a été partagée à la presse.

