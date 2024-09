Transport urbain – Bientôt du nouveau sur le tramway rouge de Casablanca

Les lignes de Casatramway T3 et T4 entreront en service à partir du lundi 23 septembre 2024 après une période de marche à blanc sans voyageurs, qui s’est étalée depuis mai dernier et suivie d’une phase de pré exploitation.

Les lignes T3 et T4 seront mis en service à partir du lundi 23 septembre. Un communiqué diffusé à l’occasion précise que la période de marche à blanc sans voyageurs et la phase de pré exploitation étant nécessaires pour mettre au point les derniers réglages indispensables pour garantir aux Casablancais toutes les conditions de confort et de sécurité.

Selon la même source, « les deux lignes Casatramway totalisent 26,5 km et 39 stations voyageurs. La ligne T3, longue de 14 Km, dessert à travers 20 stations voyageurs, les quartiers Al Wahda et Salmia à Casa Port en empruntant les boulevards 10 mars, Abdelkader Sahraoui, El Akid El Allam, Driss El Harti, Mohammed VI, Strasbourg, Mohamed Smiha et Moulay Abderrahmane ».

Et de poursuivre « La ligne T4 s’étend sur 12,5 km, comprend 19 stations voyageurs et relie la Zone Industrielle de Moulay Rachid au Parc de la Ligue Arabe en empruntant les boulevards Oqba, Driss El Harti, El Akid El Allam, Forces Auxiliaires, Nil, Anoual, Ouled Ziane, Capitaine Puississeau, Baraton, Place Victoire, Rahal Meskini, Place Mers Sultan, Allal El Fassi et Moulay Youssef ».

