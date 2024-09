Vidéo – Le Portugal en proie à des incendies de forêt reçoit l’aide du Maroc et de l’Espagne

Une vague d’incendies de forêt meurtriers au Portugal a poussé les services d’urgence à leurs limites et des renforts indispensables sont arrivés mercredi du Maroc et d’Espagne, ont indiqué les autorités, alors que le temps plus frais a également apporté une lueur d’espoir.

Au moins sept personnes sont mortes à cause des incendies dans les districts d’Aveiro et de Viseu, avec des dizaines de maisons détruites et des dizaines de milliers d’hectares de forêt et de maquis consumés. Les autorités ont mobilisé plus de 5 000 pompiers.

Des images de Reuters ont montré des habitants du district d’Aveiro, au nord-ouest du pays, l’un des plus touchés, distribuant de la nourriture et de l’eau aux équipes de pompiers épuisées, leur souhaitant « force dans le combat ».

L’éleveur de poulets Paulo Fernandes et son voisin ont lutté pour contenir les flammes autour de sa propriété à Sao Pedro do Sul dans le district adjacent de Viseu avec un tuyau d’arrosage.

+ « Nous sommes dans une situation stressante » +

Les pompiers n’étant pas là, il a semblé stoïque : « Ils ne sont pas venus ici, ils sont dispersés dans la zone et ils ne peuvent pas être partout, vous savez… Les avions pourraient venir ici, oui, mais nous n’avons pas notre mot à dire, nous devons donc protéger nos biens ».

Une équipe d’urgence militaire espagnole de 270 hommes avec des bulldozers a été déployée dans le même district de Viseu et deux avions bombardiers d’eau lourds sont arrivés du Maroc, et deux autres sont en route, a déclaré l’autorité de protection civile.

L’Espagne, l’Italie et la France ont déjà envoyé deux avions bombardiers d’eau chacun après que le gouvernement portugais a demandé lundi de l’aide dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE.

« Nous sommes dans une situation stressante, à la limite de nos capacités », a déclaré le chef de la protection civile Duarte Costa à CNN Portugal, ajoutant que les renforts permettraient une certaine rotation des pompiers portugais épuisés et la maintenance des avions.

Les données du Service européen d’information sur les incendies de forêt ont montré que des incendies de grande ampleur ont brûlé une superficie de plus de 90 000 hectares (347 miles carrés) depuis samedi, ce qui fait que le total de cette année d’au moins 124 000 ha est la plus grande superficie brûlée depuis 2017, lorsque le Portugal a subi deux incendies de forêt dévastateurs qui ont tué plus de 100 personnes.

Après des températures qui se sont maintenues au-dessus de 30 degrés Celsius (86 degrés Fahrenheit) depuis le week-end, les autorités s’attendent à ce que l’air plus frais aide à lutter contre les incendies dans les prochains jours, mais la situation météorologique en général reste défavorable, a déclaré le commandant de la protection civile Andre Fernandes aux journalistes. (Source : Reuters)

Article19.ma