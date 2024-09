Vidéo – L’Allemagne rétablit le contrôle aux frontières, ses voisins sont en colère

Surprise au sein de l’espace Schengen . Et pour cause, l’Allemagne vient d’annoncer le rétablissement des contrôles à ses frontières avec neuf pays voisins. L’objectif serait de « freiner l’immigration clandestine ».

Le ministère allemand de l’Intérieur assure que Berlin ne fait pas cavalier seul et que ces mesures sont en parfaite harmonie avec les règles européennes. Mais ses voisins ne sont pas convaincus de l’explication.

La Pologne, en particulier, monte au créneau. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, n’y va pas par quatre chemins : ces mesures sont « inacceptables », point final. Il appelle à une solidarité européenne renforcée pour garder les frontières extérieures de l’UE.

+ L’Europe est confrontée à un afflux de migrants, principalement du Moyen-Orient +

Pendant ce temps, à Bruxelles, c’est branle-bas de combat. La Commission européenne marche sur des œufs. Elle reconnaît du bout des lèvres que les contrôles aux frontières sont possibles, mais insiste : ces mesures doivent rester l’exception, pas la règle.

L’Allemagne, elle, ne démord pas. Elle brandit l’épouvantail de la sécurité intérieure, du terrorisme et de la criminalité transfrontalière pour justifier son tour de vis. À partir du 16 septembre, et pour six mois au moins, les frontières avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark seront sous haute surveillance.

Toutefois, il faut rappeler que depuis 2021, l’Europe est confrontée à un afflux de migrants, principalement du Moyen-Orient, tentant de passer par la Biélorussie pour entrer en Pologne. Face à cette situation, la Pologne a sorti les grands moyens : une clôture de cinq mètres de haut sur 186 kilomètres, bardée de caméras et de capteurs. Coût de l’opération : 2,3 milliards d’euros.

