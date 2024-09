Justice – L’audience relative à l’affaire Naciri / Bioui reportée au 27 septembre

L’audience relative au procès tant attendu du binôme Naciri / Bioui a été reporté au vendredi 27 septembre 2024 à cause d’une panne des micros de la salle 8 où se déroulent les débats.

La panne coïncida avec la grève jeudi des fonctionnaires du secteur de la Justice, ce qui a empêché le règlement de ce problème technique, selon le site casablancais Médias24.

Pour rappel, Said Naciri et Abdenbi Bioui ( ex membres influents du PAM) font partie d’un groupe d’une vingtaine de personnes poursuivies par la Justice à Casablanca depuis le mois de mai, dans une vaste affaire de trafic de drogue, abus de pouvoir et blanchiment d’argent.

Article19.ma