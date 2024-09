People – Une histoire d’amour qui a fait perdre à Märtha Louise son titre de « princesse de Norvège »

Chaque nouvelle révélation autour de Shaman Durek entraîne une nouvelle polémique. Le fiancé de la princesse Märtha Louise de Norvège est un personnage particulier et les langues commencent à se délier dans son entourage, alors qu’approche son mariage avec la fille du roi de Norvège. C’est à présent au tour de sa mère, Veruschka Urquhart, de faire des révélations choquantes sur son fils.

Shaman Durek s’est éloigné de sa mère

Selon le site « Histoires Royales, l’autoproclamé gourou, d’origine haïtienne, Durek Verrett, devrait se marier prochainement à la princesse Märtha Louise de Norvège, bien qu’aucune date n’ait été encore avancée. En juin 2022, la Cour royale de Norvège avait publié deux communiqués de félicitations, l’un signé par le roi Harald et la reine Sonja, l’autre par le couple héritier, pour souhaiter tout le bonheur à la princesse Märtha Louise.

De son côté, la princesse Märtha Louise, 51 ans, avait écrit sur son compte Instagram : « Je suis tellement heureuse d’annoncer que je suis fiancée à Shaman Durek, celui qui fait battre mon cœur, celui qui me voit et me considère pour mon plus haut potentiel, qui me fait rire et avec qui je peux être vulnérable ». En octobre 2022, le roi Harald V a pris la décision d’écarter sa fille aînée, en la privant de ses fonctions royales. La décision a été prise en raison des activités nébuleuses qu’elle gère avec son fiancé. Ensemble, ils prodiguent des conseils spirituels à leurs ouailles.

Jusqu’à présent, la famille de Durek Verrett ou Shaman Durek, était restée silencieuse. Le magazine norvégien Se og Hør est parvenu à décrocher une interview exclusive avec Veruschka Urquhart, 79 ans, la future belle-mère de la princesse Märtha Louise. Les révélations de Veruschka Urquhart sont pour le moins surprenantes. Qu’a-t-elle pu raconter de plus choquant sur le gourou ? Shaman Durek a notamment fait de la prison durant sa jeunesse, acceptant d’endosser la responsabilité d’un incendie provoqué par des amis. Récemment, la vente très lucrative de talismans aux pouvoirs guérisseurs a provoqué une polémique. Celle-ci est à l’origine de la destitution des fonctions royales de la princesse.

Veruschka Urquhart fait des révélations sur Shaman Durek

En 2018, Shaman Durek, 48 ans, faisait l’éloge de sa mère sur Facebook, à l’occasion de la fête des mères. « Ma merveilleuse et puissante mère, l’oracle qui m’a donné la vie et m’a guidé avec sagesse pour aimer les femmes et les laisser être des reines avec honneur et respect », écrivait le fiancé de Märtha Louise sur ses réseaux sociaux. Autre son de cloche du côté de la mère, qui elle aussi est voyante et possède des dons.

La mère de Shaman Durek vit seule à New York et a traversé une période très difficile, lourdement touchée par le coronavirus. Elle en veut notamment à son fils de ne pas lui avoir rendu visite à Noël avec sa fiancée, alors que la princesse Märtha Louise était à New York avec ses trois filles, Maud Angelica Behn, 19 ans, Leah Isadora Behn, 17 ans, et Emma Tallulah Behn, 14 ans.

« Il ne travaille pas pour le monde, il travaille contre le monde. Il ne travaille pas pour le peuple, il travaille contre le peuple », affirme la mère du chaman, qui déjà enceinte savait que son fils aurait des pouvoirs particuliers. « Durek ne vous aide pas à trouver la lumière divine. Il vous emmène vers sa lumière, où il peut s’infiltrer et vous manipuler », continue Veruschka Urquhart, de son nom de naissance Sheila G. Farmer.

Malgré les critiques, la mère de Durek est enthousiaste pour le mariage. Elle affirme n’avoir jamais rencontré Märtha Louise mais elles se sont parlé au téléphone. Elle a également remercié le roi et la reine de Norvège pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à son fils. Le roi Harald et la reine Sonja n’ont publiquement jamais critiqué leur futur gendre. Le gourou a été marié une première fois à Zaneta Marszalkova. La princesse Märtha Louise était elle aussi séparée de l’artiste Ari Behn, père de ses trois filles, avant qu’il s’ôte la vie le jour de Noël 2019.

Veruschka Urquhart affirme que les relations se sont peu à peu tendues avec son fils et qu’ils ont presque coupé les ponts, en raison de désaccords sur l’usage des pouvoirs de Durek. Simon Eriksen Valvik, le manager norvégien de Durek Verrett, a déclaré ne pas souhaiter commenter l’affaire pour des raisons d’intimité familiale.

Selon Durek Verrett, né Derek, sa mère serait d’origine norvégienne et indienne, alors que son père serait originaire d’Haïti. L’arbre généalogique de la famille paternelle de Durek est facilement traçable et rien ne semble lier la famille à Haïti. Quant aux origines norvégiennes que Durek mentionne fréquemment, elles sont aussi remises en doute par les spécialistes. ( Source : Histoires Royales)

