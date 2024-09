Soufisme – Madagh : Quand la secte Boudchichiya s’intéresse à l’Intelligence Artificielle et son impact sur les valeurs humaines

À l’initiative de la Tariqa Qadiriya Boudchichiya et la Fondation Al Moultaqa, en partenariat avec le Centre euro-méditerranéen d’étude de l’Islam actuel (CEMEIA), 19è Rencontre mondiale du soufisme s’est ouverte, mercredi soir à Madagh, province de Berkane, sous le thème “Soufisme et le devenir des valeurs à l’ère de l’intelligence artificielle”.

Cette année, le comité d’organisation a décidé de concentrer la rencontre sur l’usage de l’Iintelligence Artificielle et son impact sur les valeurs humaines, ainsi que sur les défis qui en découlent en matière de préservation de l’identité culturelle et religieuse des sociétés et des peuples.

Selon l’agence MAP, il s’agit pour les participants d’engager « un débat sur les moyens et méthodes efficaces devant permettre de tirer profit des nouvelles technologies, tout en préservant les valeurs éthiques et humaines », et ce via une approche qui assure une adaptation et un équilibre entre le recours aux bienfaits des technologies modernes et l’attachement aux valeurs spirituelles, éthiques et morales.

Cette rencontre traitera également du rôle que peut jouer le soufisme, qui prône le juste milieu et la modération dans le traitement des questions concernant la religion et la société, pour créer cet équilibre dans un monde en perpétuelle mutation qui risque de porter atteinte au système des valeurs, indiquent les organisateurs, notant, à cet égard, que le Maroc, pays de la Commanderie des croyants, demeure un modèle distingué en matière de préservation de ses constantes religieuses et nationales.

Pour le directeur de la Rencontre mondiale du soufisme, Mounir El Kadiri Boudchich, cet événement au rayonnement international se veut un rendez-vous académique de grande importance qui traite des aspects et valeurs du soufisme en particulier, et de sujets et problématiques d’actualité en général.

Article19.ma