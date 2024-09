Miracle – De l’eau liquide sur l’exoplanète LHS-1140 b

C’est la planète la plus prometteuse au-delà du Système solaire, selon des planétologues, cité par la revue spécialisée Science et Avenir.

À 48 années-lumière de la constellation de la Baleine, l’exoplanète LHS-1140 b récemment scrutée par le télescope spatial James-Webb, pourrait bien abriter de l’eau à l’état liquide.

Huit fois moins dense que la Terre, elle possède un diamètre 1,7 fois plus grand. Et seule la présence de l’eau à sa surface peut justifier sa curieuse densité.

Par ailleurs, elle tourne autour d’une planète naine rouge peu lumineuse et leur proximité rend possible l’existence de conditions tempérées et donc d’eau à l’état liquide, selon la même source.

C’est la première planète qui pourrait abriter une aussi grande quantité d’eau autour d’une autre étoile que le soleil, ajoute la même source.

Article19.ma