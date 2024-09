Événement – La 14ème édition « Pure Life », séminaire annuel des agences de voyage de luxe dans le monde, se déroule du 9 au 12 septembre à Marrakech

Tourisme. PURE Life Experiences est le principal salon mondial du voyage. Chaque année, depuis 14 ans maintenant se réunissent à Marrakech les noms les plus inspirants du voyage expérientiel pour nouer des relations et trouver de nouvelles façons de faire des affaires.

Référence internationale du tourisme très haut de gamme, cet événement est indissociable de Marrakech, tous deux s’inspirant mutuellement pour faire de la Perle du sud, l’une des destinations les plus exclusives et créatives du continent.

Depuis son lancement en 2009, le salon vise, chaque année, à réunir une communauté «très sélective» d’experts du voyage du luxe. Durant 4 jours, un programme riche est proposé aux participants notamment des conférences, tables rondes, rencontres formelles et informelles. Des exposants et acheteurs potentiels sont également au rendez-vous afin d’échanger leurs idées pour la mise en place d’expériences inédites, nous informe Tourisma Post.

+ Célébrer l’excellence et l’innovation +

Sous le thème “Sparkle in the spotlight”, la soirée Pure Life se tiendra au Sofitel Marrakech. 1.700 participants attendus dont de nombreux(ses) PDG, fondateurs(trices), directeurs(trices), équipes de communication, mais aussi journalistes et médias professionnels en provenance du monde entier.

A noter que depuis 2010, Pure Life soutient l’association caritative marocaine Education For All (EFA), qui aide les filles des communautés rurales marocaines à accéder à une éducation après l’école primaire en leur fournissant un hébergement sûr à proximité des écoles où elles peuvent être prises en charge tout en vivant loin de leur famille.

Le point d’orgue de cet événement sera la remise des prix Pure Life, célébrant l’excellence et l’innovation dans l’industrie du voyage haut de gamme.

Article19.ma