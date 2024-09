Algérie / USA – Ce que pense Washington de la réélection de Tebboune, ce dimanche 8 septembre

Tout d’abord, le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller crie haut et fort dans un message rendu public : « Les États-Unis félicitent l’Algérie pour la conclusion de son élection présidentielle ».

À noter, Washington a réagi rapidement à l’annonce des résultats à Alger, que l’opposition algérienne conteste et la presse internationale doute du soi-disant taux élevé de participation (94,65%). D’ailleurs, ce chiffre officiel rappelle, les résultats que les dictatures de l’époque de la guerre froide affichaient accompagnés de tapages médiatiques incroyables, afin de convaincre leurs peuples qu’ils vivent en démocratie et que tout se passe dans le meilleur des mondes possibles.

Bref, Mister Miller ajoute dans ce message : « Nous sommes impatients de continuer à travailler pour approfondir davantage la coopération entre les États-Unis et l’Algérie et faire progresser un monde plus pacifique et plus prospère dans les années à venir. Nous voulons renforcer nos solides relations bilatérales par le biais de la coopération économique, culturelle et régionale ».

Et pour ceux qui ont encore quelques doutes sur « la solidité » des relations entre ces deux pays, M. Miller affirme que : « L’Algérie est un partenaire précieux dans la promotion de la paix et de la prospérité mondiales ».

Tout a été dit ou presque!

Article19.ma