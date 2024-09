Drame – Province de Tata : 4 personnes décédées et 14 disparues suite aux pluies torrentielles et inondations

Les autorités locales de la province de Tata viennent d’annoncer ce dimanche, un bilan préliminaire : quatre personnes ont été tuées, tandis que quatorze autres sont toujours portées disparues, à la suite de violents orages qu’a connu la province et les régions voisines.

Par ailleurs, la montée des eaux de nombreux cours d’eau et la survenue d’inondations dans certains récifs et vallées ont entraîné l’écroulement et la disparition de 8 résidences à douar Ouakarda, secteur de Tamanart, cercle d’Aqa.

À noter, tous les départements concernés et toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées, ajoutent les mêmes sources, afin d’intervenir immédiatement pour faire face à cette situation exceptionnelle, porter assistance à la population, briser l’isolement des zones touchées et rétablir les réseaux de circulation dans la région.

Article19.ma