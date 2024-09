Billet / Insolite – « Il faut » apprendre à vos enfants à jouer au golf, ordonne le ministère de l’Éducation nationale

« Comme il ne lui suffisait pas un éléphant, ils lui ont ramené une éléphante », disaient nos vieux, dans une allusion à l’abus de pouvoir exercé souvent par certains bureaucrates qui se soucient peu des tracas quotidiens du petit peuple.

Tout ça pour vous dire, que Monsieur le Secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale a eu une « idée géniale » qu’il veut mettre à exécution illico presto, afin que « notre pays soit prêt à accueillir les compétions scolaires du golf en 2025, 2026 et 2028 ».

Et pour que le Maroc soit au rendez-vous de pied ferme, les établissements scolaires à travers le royaume « doivent encourager les élèves » à s’inscrire dans cette stratégie futuriste.

D’ailleurs, ces instructions figurent noir sur blanc sur un document officiel daté du 4 septembre 2024 et qui se partage sur la plateforme Whatsap, dont une copie en langue arabe est attachée ci-bas.

+ Un sport de riches et non de masse +

Tout le monde sait bien que le golf est un sport élitiste, en d’autres termes « un sport de riches » qui nécessite des moyens financiers conséquents pour disposer des outils nécessaires à sa pratique. Sauf, et je dis sauf, si le ministère dispose d’une « caisse spéciale » pour financer ce projet, au lieu de construire des écoles dans les régions reculées du Maroc.

D’ailleurs, les fillettes sont obligées par leurs parents d’abandonner très tôt l’école, dans ces zones en enclavées, à cause du manque de moyens pour répondre quotidiennement aux besoins relatifs au transport, la nourriture, les fournitures scolaires de plus en plus chères, etc..

On chuchotera dans l’oreille des décideurs qui s’enferment dans leur tours d’ivoire, que pour pratiquer le golf, il faut disposer d’un budget initial, allant de 5.000 à 10.000 dirhams par personne, avant d’être autorisé à mettre les pieds sur le green avec les fameuses chaussures spéciales et le club. Et pour arriver à donner le coup précis et sophistiqué à la petite balle blanche, comme le fait Tiger Woods, c’est une autre histoire.

In fine, si l’on comprend bien le message du ministère : le Maroc est devenu un pays très riche comme le Japon où le système éducatif est plus que parfait et qu’il ne manquait à nos enfants que le golf ?

Curieux !

Article19.ma