Vidéo / Aventure – Un Marocain réalise le rêve d’atteindre Pékin à bicyclette en six mois

Le casablancais Karim Mosta est devenu « Ibn Battouta des temps modernes » en traversant des milliers de kilomètres à vélo pour atteindre la capitale chinoise Pékin en six mois à peu près.

Il choisi le chemin le plus court en passant par l’Europe de l’Ouest et traverser les hautes montagnes du Tajikistan afin d’arriver à Pékin dans un temps record, et ce au moment où la Chine abrite le Forum mondial de coopération Chine – Afrique.

Pour rappel, ce septuagénaire a déjà fait le tour du monde sur les deux roues en visitant pas moins de 145 pays.

Article19.ma