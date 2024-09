Météo – Très fortes averses orageuses, grêle et rafales de vent sous orages de samedi à dimanche dans plusieurs provinces du Maroc (DGM)

Perturbations atmosphériques. De très fortes averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, du samedi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé, samedi, la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte actualisé.

Ainsi, des averses orageuses très fortes (60-100 mm) sont prévues de samedi à 20H au dimanche à 23H dans les provinces de Figuig, Errachidia, Zagora, Tinghir, Ouarzazate et Tata, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance “rouge”, ajoutant que le même phénomène (20-50 mm) concernera les provinces d’Assa-Zag et Es-Semara le samedi de 20H à 23H.

Des averses orageuses (30-60 mm) intéresseront, par ailleurs, les provinces de Taroudant, Midelt, Azilal, Al Haouz et Jerada du samedi à 20H à dimanche à 23H, ainsi que les provinces de Guelmim, Sidi Ifni et Tiznit, le samedi de 20H à 23H.

Le même phénomène (15-30 mm) touchera les provinces de Larache et Tétouan le dimanche de 00H à 09H et les provinces d’Ifrane, Boulemane et Sefrou le dimanche de 14H à 22H, note la DGM dans un bulletin de niveau de vigilance “orange”.

