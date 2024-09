Rentrée scolaire – 8,1 millions élèves vont rejoindre les bancs de l’école le 9 septembre 2024

Adieu la plage et les vacances d’été. Plus de huit millions élevés vont rejoindre les bancs de l’école, lundi prochain, dont 3,7 millions dans le primaire, et ce au terme de l’année scolaire 2024/2025.

Selon les chiffres que vient de dévoiler le ministère de l’Éducation nationale, 6,9 millions élèves sont inscrits dans le secteur public, avec toutefois une chute de 1,3% dans le primaire par rapport à la rentrée scolaire de l’année passée.

Le total des élèves nouvellement inscrits dans les écoles publiques serait plus de 1,8 million.

À ce jour, le Maroc compte 12,300 établissements scolaires, dont 56% en milieu rural. Le ministère a rappelé à cette occasion que 189 nouveaux établissements scolaires ont vu le jour, la majorité en milieu rural.

