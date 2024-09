Focus – Le Sommet Chine-Afrique, « une occasion pour réaffirmer l’engagement du Maroc en faveur du développement de l’Afrique » (M. Akhannouch)

Le Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) a été l’occasion de réaffirmer l’engagement du Maroc en faveur du développement du continent africain, a annoncé, ce vendredi à Pékin, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Les projets lancés par le Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI ont attiré l’attention des responsables chinois et africains, notamment ceux liés à l’intégration régionale et au développement durable en Afrique, a déclaré à la presse M. Akhannouch, qui représente le Souverain à ce Sommet tenu du 4 au 6 septembre dans la capitale chinoise.

Lors de cet événement phare, le Maroc a mis en avant les différentes initiatives qu’il a lancées en faveur du continent africain dans divers domaines, a indiqué M. Akhannouch, citant notamment l’Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Ce grand projet africain lancé par le Maroc est à même de créer un espace de partenariat pertinent et efficace entre le Maroc, la Chine et l’Afrique, a fait observer le Chef du gouvernement.

En outre, il a relevé que le Maroc a également exprimé, lors de ce Sommet, sa volonté de s’engager activement dans divers programmes d’intérêt commun pour le continent africain et la Chine, liés notamment à l’infrastructure, l’agriculture, l’éducation et à la santé.

Akhannouch a souligné que les chantiers lancés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, ont été hautement salués par les responsables chinois et africains au cours de ce Sommet.

+ Le President Xi Jinping a annoncé un soutien financier pour l’Afrique de $50 milliards pour les trois prochaines années +

A cet égard, il a relevé que les dix plans d’action sur la coopération avec l’Afrique, annoncés par le président chinois Xi Jingping lors de la cérémonie d’ouverture du FOCAC, sont en phase avec les programmes lancés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur du continent africain.

Akhannouch s’est également félicité des rencontres tenues avec les responsables chinois, notant que la visite du Souverain en République populaire de Chine en mai 2016 a donné une forte impulsion aux relations entre les deux pays, suite à la signature du partenariat stratégique bilatéral.

A ce propos, le Chef du gouvernement a fait part de la volonté du Royaume de consolider davantage sa coopération fructueuse et stratégique avec la Chine, notamment dans le cadre du partenariat triangulaire et multidimensionnel entre le Maroc, la Chine et l’Afrique.

La délégation marocaine à ce Sommet est composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, de l’ambassadeur directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, de l’ambassadeur du Royaume à Pékin, Abdelkader El Ansari, ainsi que du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

A l’ordre du jour de l’édition 2024 du FOCAC figuraient quatre Réunions de haut niveau sur la gouvernance de l’État, l’industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de qualité dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”, en plus d’une Conférence des chefs d’entreprises chinois et africains.

Le FOCAC, qui célèbre cette année son 24ème anniversaire, constitue un partenariat de choix entre la Chine et le Continent africain, fondé sur les principes cardinaux de solidarité, de coopération et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Créé en octobre 2000 à Pékin, le FOCAC est le plus ancien forum régional de Chine. Le mécanisme a pris de l’importance en 2006, lorsque Pékin a annoncé la création d’un fonds de développement Chine-Afrique de 5 milliards de dollars. (MAP)

Article19.ma