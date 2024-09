Concours – Lancement de la 1ère édition du Prix de la Jeune Photographie Marocaine

La Fondation Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l’Association Marocaine d’Art Photographique (AMAP) ont annoncé, ce vendredi, le lancement du «Prix de la Jeune Photographie Marocaine».

Ce prix prestigieux est destiné à découvrir et à célébrer les jeunes talents photographiques marocains, tant résidents au Maroc que ceux du Monde.

Un Concours pour la Narration Visuelle Le «Prix de la Jeune Photographie Marocaine» a pour objectif de mettre en lumière l’art de la narration photographique.

Les participant(e)s sont invités à présenter une série de photographies expressives et cohérentes qui racontent des histoires humaines captivantes, à l’instar des grands photographes internationaux et marocains tels que Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, et Abderrazzak Benchaâbane, Thami Benkirane… Le concours est ouvert à tous les jeunes photographes marocains âgés de 18 à 35 ans.

Les candidatures doivent être soumises avant le 19 octobre 2024 à minuit. Chaque dossier de candidature doit inclure entre 8 et 12 photographies, une biographie succincte, un texte expliquant la démarche artistique.

+ Sélection et Récompenses +

Un jury d’experts évaluera les soumissions en deux phases pour sélectionner les œuvres les plus originales et artistiques. Les trois lauréats recevront respectivement 30.000,00 dh, 20.000,00 dh et 10.000,00 dh. De plus, les œuvres des gagnant(e)s ainsi que celles des participants ayant obtenus des mentions d’encouragement seront exposées à l’Espace Expressions CDG à Rabat lors d’une exposition prévue pour la deuxième quinzaine de décembre 2024.

+ Engagement des Organisateurs +

La Fondation CDG et l’AMAP s’engagent à soutenir les participants en prenant en charge les frais de tirage des photos, l’édition d’un catalogue de l’exposition, et en garantissant un espace d’exposition professionnel.

Appel à Participation Les organisateurs invitent tous les jeunes photographes marocains à participer à cette aventure artistique et à partager leur vision unique de la condition humaine.

N/B ; Pour plus d’informations et pour télécharger l’appel à candidature, veuillez visiter le site web de l’AMAP : www.amap.photo.

Article19.ma