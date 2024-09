Médias – Le Marocain Abdel Ilah Salhi nommé rédacteur en chef de la radio arabophone Monte Carlo Doualiya

Méritocratie. Marie Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde vient de nommer Abdel Ilah Salhi au poste de rédacteur en chef de la radio arabophone Monte Carlo Doualiya.

Pour rappel, Monte Carlo Doualiya ( ex RMC Moyen-Orient) est une station de radio publique française basée à Paris. Elle diffuse principalement en arabe et est accessible non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Abdel Ilah Salhi est un journaliste professionnel qui a roulé sa bosse en passant par l’hebdomadaire casablancais Nichane, puis Euronews et Libération entre autres…

Né à Beni MellalIl en 1968, M. Salhi a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence à El Jadida. En plus de sa carrière journalistique, en tant que poète, il est connu pour ses contributions à la poésie marocaine moderne.

Article19.ma