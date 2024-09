Sécurité – 9,7 millions unités de pétards de feux d’artifices de contrebande saisies à Casablanca

La police judiciaire de Casablanca a procédé à la saisie, ce mardi 3 septembre, en coordination avec les services de la DGST, d’un total de 9.771.000 unités de pétards et de feux d’artifice de contrebande, représentant « un danger pour la sécurité des personnes et des biens ».

Les interventions sur le terrain dans le cadre de cette affaire ont permis l’interpellation de deux individus, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la contrebande, à partir de l’étranger, de ces substances interdites, via des parcours illicites et des procédés frauduleux, selon la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que deux employés ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les itinéraires de contrebande et de trafic illégal de ces cargaisons illicites, et interpeler toutes les personnes impliquées dans l’importation et la vente de ces substances de manière illégale.

Article19.ma