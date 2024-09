People – Bourita le « Grand voyageur » aux confins de l’Asie

Notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita vient de débarquer à Pekin, en ce début de semaine, pour assister à la réunion ministérielle préparatoire du Forum de coopération Chine – Afrique.

Pour ceux qui n’ont pas une idée de la distance et des décalages horaires, M. Bourita a courageusement fait un voyage d’au moins une vingtaine d’heures en avion pour atteindre Bali, en Indonésie, et ce afin de prendre part aux travaux de la 2ème édition du Forum Indonésie – Afrique. Et sans prétendre avoir une boule de cristal, « l’Affaire du Sahara » est au cœur des rencontres, de ce voyageur infatigable, avec ses collègues asiatiques et africains, sans nul doute.

Pour rappel, le ministre a déjà fait une tournée asiatique, il y a quelques semaines (fin mai – début juin), qui la menée de Pekin à Séoul, puis à Tokyo au pays du Soleil Levant.

« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage », disait le poème de Joachim Bellay…

Article19.ma