Analyse – L’Accord de libre échange USA – Maroc (2004), 20 ans après ? (Think Tank)

L’accord n’a pas conduit aux niveaux de croissance économique attendus, mais Washington peut encore l’utiliser pour renforcer les relations bilatérales, encourager les réformes et ouvrir d’autres marchés en Afrique, selon The Washington Institute. *

Flash-back – En août 2004, le président George W. Bush a signé la loi d’application de l’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc (MAFTA), un accord global destiné à améliorer les relations commerciales bilatérales en réduisant et en éliminant les barrières commerciales.

Aujourd’hui, le Maroc reste l’un des rares pays à avoir conclu un tel accord, et le seul en Afrique. Quels résultats les deux partenaires ont-ils obtenus après deux décennies sous cet accord privilégié ?

+ Déséquilibre commercial persistant +

Conçu au lendemain du 11 septembre, le MAFTA était motivé par des intérêts à la fois stratégiques et économiques. En plus de récompenser le Maroc pour sa coopération dans la lutte contre le terrorisme et ses efforts pour promouvoir la tolérance, l’administration Bush visait à faire progresser la vision américaine d’une « zone de libre-échange au Moyen-Orient » plus vaste, tandis que Rabat souhaitait approfondir les relations bilatérales, y compris son volet sécuritaire. En signant l’accord, Washington a également annoncé une aide bilatérale considérablement renforcée et accordé au royaume le statut d’« allié majeur non membre de l’OTAN ».

Sur le plan économique, bien que les biens et services marocains représentent une part relativement faible des importations américaines, les producteurs américains se réjouissent d’un accès plus large aux marchés marocains, en particulier dans des secteurs comme l’agriculture, où la réduction des droits de douane leur donnerait un avantage sur leurs concurrents étrangers. De même, le Maroc se réjouit de l’opportunité de diversifier ses partenaires commerciaux, de s’intégrer aux marchés mondiaux et de réduire sa dépendance à l’égard de l’Europe.

Les avantages résultant de l’accord sont facilement quantifiables : depuis la mise en œuvre du MAFTA, le total des échanges bilatéraux a plus que quadruplé, passant d’environ 1,3 milliard de dollars en 2006 à 5,5 milliards de dollars en 2023. Parmi les principales exportations marocaines vers les États-Unis figurent aujourd’hui les engrais, les semi-conducteurs et les véhicules automobiles, tandis que les principales importations américaines du royaume comprennent les carburants, les pièces d’avion et les turbines à gaz.

Pourtant, un déséquilibre commercial persistant, voire croissant, indique que le potentiel économique du MAFTA n’est pas pleinement exploité. En 2006, le déficit commercial du Maroc avec les États-Unis était inférieur à 1 milliard de dollars ; en 2023, il était passé à environ 1,8 milliard de dollars.

+ Potentiel d’investissement ? +

Pour exploiter son potentiel en tant que pôle d’approvisionnement mondial clé, le royaume s’est spécialisé dans des marchés de niche tels que les batteries de véhicules électriques (VE), qui utilisent des minéraux critiques trouvés en grande partie en Chine, mais aussi au Maroc et dans certains autres pays africains. En théorie, le MAFTA devrait stimuler les investissements dans ce secteur, y compris de la part de tiers désireux de profiter de l’accès aux marchés américains. De plus, la loi de réduction de l’inflation (IRA) de 2022 de Washington incite les investisseurs américains à financer des industries réduisant les émissions de carbone comme les batteries de véhicules électriques, en particulier avec les pays qui ont signé des accords de libre-échange bilatéraux.

Pourtant, le Maroc a également accueilli favorablement les investissements de la Chine, désireuse de profiter de l’environnement macroéconomique stable du royaume et de sa proximité avec les principaux marchés. Rien qu’en mai-juin, trois entreprises chinoises ont annoncé leur intention d’ouvrir des usines de production de batteries ou de composants de véhicules électriques au Maroc. En effet, le royaume a connu une augmentation des investissements « greenfield » annoncés, allant de la fabrication de véhicules électriques aux projets d’hydrogène vert.

La Chine est en tête de cette augmentation, tandis que les capitaux américains ne représentent que 1 % de ces investissements. La présence chinoise en pleine croissance dans la fabrication marocaine de produits greenfield peut expliquer la réticence de Washington à encourager les investisseurs américains à suivre son exemple : l’administration Biden cherche à diversifier les chaînes d’approvisionnement qui sous-tendent les objectifs de réduction des émissions de carbone de l’IRA.

Le MAFTA devrait également, en théorie, inciter Rabat à entreprendre des réformes internes qui ouvriraient davantage ses marchés et augmenteraient sa croissance économique. Pourtant, la mise en œuvre de ces mesures par le royaume a été mitigée. Dans un rapport de 2016, l’OMC a salué les « nombreuses réformes apportées par le Maroc à son régime commercial », notamment la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, destiné à réduire le déficit commercial tout en favorisant le développement durable.

Pourtant, d’autres réformes ont pris du retard. Des inquiétudes subsistent quant à la forte présence de l’État dans des industries clés (par exemple, les phosphates), à l’accès inégal au crédit et à la corruption. En outre, malgré quelques améliorations des indicateurs de développement humain au cours des dernières décennies, les taux d’alphabétisation et d’emploi au Maroc restent relativement faibles (en particulier pour les femmes), ce qui reflète un système éducatif qui n’a pas réussi à préparer une main-d’œuvre hautement qualifiée ou à soutenir un marché du travail dynamique.

En revanche, le Maroc s’est bien positionné pour faciliter et bénéficier de la croissance économique et des investissements en Afrique. En concluant des accords commerciaux bilatéraux avec de nombreux partenaires africains et en signant l’Accord de libre-échange continental africain, le royaume a cherché à tirer profit de l’augmentation des investissements directs étrangers dans ce pays. Il est en effet aujourd’hui l’un des principaux pays africains en termes d’entrées d’IDE. Dans la mesure où les États-Unis souhaitent promouvoir la croissance économique et le commerce avec l’Afrique, notamment en tant que fournisseur alternatif de minéraux critiques, investir au Maroc est une voie à suivre.

+ Recommandations politiques +

Dans l’ensemble, le MAFTA semble avoir servi des intérêts politiques et stratégiques plus qu’économiques. Compte tenu des secteurs stratégiques que le Maroc a choisi de développer, l’accord pourrait ne jamais vraiment atteindre son potentiel, et sa renégociation pour mieux cibler les problèmes économiques bilatéraux persistants est peu probable compte tenu de la montée des attitudes protectionnistes de Washington.

Malgré tout, le MAFTA a contribué à maintenir une relation bilatérale solide dans un contexte de changements dans la politique américaine. Plus particulièrement, l’administration Biden a choisi de ne pas revenir sur la décision de l’administration Trump de 2020 de reconnaître la revendication de souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental – une position qui constitue désormais le point d’ancrage des relations bilatérales. Quel que soit le vainqueur des élections américaines de novembre, il est peu probable que la prochaine administration fasse marche arrière sur cette question, d’autant plus que la France a également reconnu la revendication de Rabat. Dans le même temps, les programmes d’aide américains continuent de soutenir les secteurs liés au commerce tels que l’agroalimentaire et la croissance inclusive.

À l’avenir, les États-Unis devraient utiliser le commerce pour soutenir la croissance économique du Maroc en se concentrant sur des industries telles que l’industrie légère, qui peuvent contribuer à créer de nouveaux emplois, en particulier pour les femmes. Washington devrait également continuer à travailler par l’intermédiaire de la Société financière de développement international pour identifier des initiatives qui à la fois renforcent les investissements américains et incitent le Maroc à mettre en œuvre des réformes environnementales et du travail.

Enfin, compte tenu de la décision prise par le royaume de renforcer l’enseignement de l’anglais, Washington et d’autres pays anglophones devraient élargir les possibilités de formation linguistique avec le Maroc pour leur bénéfice économique mutuel.

Par Sabina Henneberg

* Le Washington Institute for Near East Policy est un think tank américain basé à Washington, D.C., spécialisé dans l’analyse des politiques des États-Unis et des questions de sécurité régionale au Moyen-Orient

