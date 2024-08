Vidéo / Kiosk – Le rappeur américain Fatman Scoop vient de mourir à 53 ans, après s’être écroulé sur scène

Le rappeur Fatman Scoop, de son vrai nom Issac Freeman, est mort ce samedi à l’âge 53 ans, a annoncé le DJ Birch Michael, qui s’occupait de sa tournée. Fatman Scoop avait été transporté en urgence à l’hôpital après s’être écroulé vendredi soir sur scène.

« C’est le cœur lourd que je vous annonce la mort d’Issac Freeman », a-t-il écrit sur Instagram. « Je ne sais pas quoi dire… On a voyagé à travers le monde et tu m’as fait jouer sur les plus grandes scènes de cette planète, ce que tu m’as appris a fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. »

Le rappeur avait été hospitalisé en urgence vendredi soir après s’être écroulé sur scène pendant un concert dans la ville de Hamden, dans le Connecticut.

Article19.ma