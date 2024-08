Jeux Paralympiques 2024 (para-athlétisme) – El Haddaoui remporte la médaille de bronze du 100m (T47)

Le Marocain Aymane El Haddaoui a remporté, vendredi, la médaille de bronze de l’épreuve du 100 m (T47) des Jeux paralympiques à Paris.

El Haddaoui a parcouru la distance en 10 sec 78/100e, derrière le Brésilien Petrucio Ferreira dos Santos, vainqueur de la course en 10.68 et l’Américain Korban Best (10.75).

Il s’agit de la première médaille du Maroc lors de cette édition.

Dans une déclaration à la MAP, Aissa Dghoughi, entraîneur d’El Haddaoui, a indiqué que la course était très disputée, relevant que le 100m n’est pas la distance de prédilection du Marocain, qui est spécialisé dans le 400m.

Article19.ma