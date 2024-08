Inédit. Au Maroc, $170 millions seront consacrés à l’opération de recensement général de la population

Une opération d’envergure et la 7ème du genre depuis l’Indépendance. Au Maroc, le recensement général de la population et de l’habitat débutera du 1er au 30 septembre, avec la participation de 55.000 cadres et enseignants formés par le Haut Commissariat au Plan (HCP), et doté d’un budget 1,7 milliard de dirhams ($170 millions).

Lors d’une conférence de presse jeudi à Rabat, Ahmed Lahlimi, patron du HCP a souligné qu’un package de 790 millions de dirhams sera consacré à la rémunération des ressources humaines qui participeront à ce recensement général de la population au Maroc.

Une série de questions sera adressée aux familles marocaines à travers deux formulaires :

– Le premier est un formulaire court qui comprend des questions adressées à tous les résidents sur les structures démographiques, les migrations internationales, les décès, la zone résidentielle et la distance entre le logement et les installations de base de la zone rurale, telles que les routes et les établissements d’enseignement et de santé.

– Le second est un formulaire long qui comprend, outre les questions courtes, des questions adressées à un échantillon de 20% des familles, portant sur des thèmes liés à la fécondité, aux difficultés de santé rencontrées dans l’exercice d’activités normales, aux migrations internes, à l’analphabétisme, à l’éducation, l’activité économique, l’accès au travail et les conditions de logement des familles, ainsi que de nouveaux sujets connexes en matière de couverture sanitaire, d’utilisation des technologies de l’information et de la communication et de l’environnement.

Cependant, M. Lahlimi a tenu à éviter toute confusion sur l’objectif du recensement en ces termes : « Le processus du recensement n’a rien à voir avec le soutien que l’État apporte aux familles dans le besoin », tout en ajoutant que « les informations du recensement n’ont également rien à voir avec la fiscalité ».

Quelle est la population concernée par ce recensement ?

Les populations recensées sont l’ensemble des personnes résidantes dans le Royaume quelle que soit leur nationalité et leur situation de séjour.Elle englobe :

– Les personnes vivant dans un ménage ordinaire, les nomades, et les sans-abris ;

– Les personnes vivant collectivement pour des raisons de travail ou autres (casernes militaires, établissements pénitentiaires, maisons de bienfaisances, hôpitaux, chantiers, etc.).

Le recensement ne concerne pas :

– Les marocains du monde, ils sont recensés aux pays où ils résident ;

– Les étrangers de passage non-résidents au Maroc ;

– Les membres du corps diplomatique résidants dans les ambassades et les consulats.

À noter, le Maroc, lors de cette opération inédite, a été divisé en 38 000 régions de recensement, comprenant l’habitat et les activités économiques, et le recensement a été adopté par voie électronique pour la première fois.

Par ailleurs, les équipes sur le terrain ont été dotées de 55 000 cartes électroniques pour enregistrer les données et les transmettre directement depuis différentes régions du Maroc au centre statistique du Haut Commissariat au Plan.

Article19.ma