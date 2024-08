Ryanair choquée par le manque de civisme de ses passagers…

Abusé – Le patron de Ryanair s’est inquiété d’une « augmentation notable » ces derniers mois de problèmes de comportement à bord des avions de la part de passagers ayant consommé drogue et alcool

Ça se sait, mais ça ne se dit pas. Pourtant, Michael O’Leary patron de la compagnie aérienne Ryanair et connu pour son franc-parler, a tenu à s’exprimer. Et pour cause, ce dernier s’inquiète d’une « augmentation notable » au cours des derniers mois de problèmes de comportement à bord des avions de la part de passagers ayant consommé drogue et alcool.

Michael O’Leary a notamment reproché aux autorités à travers l’Europe de ne pas « prendre sérieusement » ce fléau et les a appelé à envisager des restrictions de vente d’alcool dans les aéroports. Il s’agit, selon le directeur général de la compagnie irlandaise, d’un problème qui concerne toute l’Europe, mais qui est particulièrement sérieux sur des liaisons entre le Royaume-Uni et certaines destinations comme Ibiza.

« Nous avons constaté, comme la plupart des autres compagnies, une augmentation notable des mauvais comportements de la part de passagers, en particulier sur les vols vers ces destinations de vacances cet été », a-t-il déclaré, cité mercredi dans la presse à la suite d’une conférence de presse. « C’est un véritable défi pour nous », a-t-il poursuivi. (AFP)

