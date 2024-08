Projet – $7 milliards pour construire l’unité de production d’ammoniac vert du groupe OCP à Tarfaya

Les études d’avant-projet de l’unité de production d’ammoniac vert du groupe OCP à Tarfaya débuteront au cours du mois de septembre, selon le bureau d’études et de conseil en ingénierie australien Worley.

«Une fois les travaux d’avant-projet achevés, suivront les phases d’ingénierie, d’approvisionnement et de management de la construction», indique le cabinet dans son dernier rapport annuel.

Partenaire du groupe OCP Groyp au sein de la co-entreprise JESA – – un des poids lourds de l’ingénierie au Maroc – -, Worley précise que ce site, fruit d’un investissement de 70 milliards de dirhams ($7 milliards), sera opérationnel à partir de 2027, avec une capacité de production initiale d’un million de tonnes d’ammoniac vert par an, qui pourrait passer à 3 millions de tonnes d’ici 2032. L’infrastructure comprendra des usines d’hydrogène et d’ammoniac alimentées par énergie éolienne et solaire, des installations de stockage ainsi qu’un réseau de transport. (Le360.ma)

Article19.ma