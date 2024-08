Insolite – Mme Leila Benali persiste et signe : ne vous inquiétez pas, « les déchets européens » sont comme du chocolat

Tout d’abord, il ne faut pas confondre l’ex première dame de Carthage, Leila Ben Ali et notre fougueuse ministre de l’Énergie, Leila Benali. Secundo, cette histoire de déchets ménagers et industriels importés d’Europe par le gouvernement Akhannouch risque de déclencher une véritable crise à la rentrée politique. D’ailleurs, le vent s’est déjà levé…

Et pour cause, Madame la ministre s’entête et refuse d’admettre que l’importation de 2,2 millions de tonnes de déchets du vieux continent sont effectivement « dangereux » pour la santé des citoyens marocains.

Dans un communiqué pondu à la va-vite, mardi soir, le Cabinet de Madame Benali affirme que tout est sous contrôle et qu’il ne faut pas s’inquiéter

car cette « merde » européenne sera par contre bénéfique pour l’économie du royaume et permettra de créer « 60.000 emplois à l’horizon 2030 ».

Une promesse difficile à tenir car Madame la ministre et son Cabinet ne seront plus à leurs postes sauf miracle. Et comme disait Jacques Chirac, « les promesses n’engagent que ceux qui les croient ». Cette sagesse attribuée à Chirac est une copy right du roublard ministre de l’Intérieur et ami de Driss Basri, Charles Pasqua.

Côté impacts sur l’environnement, notamment les déchets toxiques émis par la combustion des pneus en caoutchouc (cancer, asthme etc…) et que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déjà tiré la sonnette d’alarme à ce propos (cancer, asthme etc…), mais les auteurs du fameux communiqué – – sous forme d’une mise au point aux journalistes suspicieux – -, ont tout simplement balayé d’un revers de la main.

Cela rappelle la chanson française des années 1930 : « Tout va très bien Madame la Marquise ». Une chanson humoristique qui raconte, de manière ironique, comment tout semble aller bien malgré une série de catastrophes.

On n’en est pas encore là, et que le bon Dieu nous en préserve…

Article19.ma