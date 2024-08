Migration – 15 mineurs ont réussi à rejoindre clandestinement Ceuta à la nage

C’est la saison idéale pour les « haragas ». Et pour cause, plus de 15 mineurs ont réussi à rejoindre clandestinement à la nage l’enclave nord-africaine de Ceuta, selon les médias locaux.

« Un important groupe de migrants irréguliers a tenté de rejoindre l’Espagne à la nage tôt le matin du samedi, profitant d’un épais brouillard », a déclaré le porte-parole du gouvernement local de Ceuta à la presse espagnole.

La plupart des migrants irréguliers ont été « repoussés » vers le Maroc par la police espagnole, mais que plus de 15 mineurs parmi eux ont réussi à accéder à l’enclave espagnole, bien que le nombre exact ne soit pas connu, selon la même source.

Alors que l’immigration irrégulière a augmenté dans la région, il a été signalé le 22 août qu’environ 350 migrants ont tenté de traverser la frontière à la nage, quatre enfants et 12 adultes étant entrés illégalement.

+ Appel à une aide d’urgence +

Le 23 août, Juan Vivas, le dirigeant de la communauté autonome de Ceuta, s’est plaint à la presse du taux d’occupation des abris pour migrants dépassant 422 %.

Vivas avait auparavant exhorté le gouvernement central de Madrid à apporter une aide d’urgence pour des raisons sanitaires et humanitaires.

Il est à rappeler que plus de 650 migrants en majorité des subsahariens sont entrés à Ceuta cette année, dont 230 rien qu’en août 2024.

La migration irrégulière en provenance d’Afrique du Nord et de l’Ouest vers l’Espagne a augmenté de 66,2 % au cours de l’année écoulée, les îles Canaries – situées à environ 1 000 kilomètres de l’Espagne continentale, dans l’océan Atlantique, mais faisant partie du pays – étant celles qui ont enregistré le plus grand nombre d’arrivées.

Du 1er janvier au 15 août, quelque 31 155 migrants sont entrés en Espagne, selon le ministère espagnol de l’Intérieur.

Article19.ma