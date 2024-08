À Casablanca, l’une des figures emblématiques du journalisme francophone, vient de s’éteindre à l’âge de 69 ans. Il s’agit de Jamal Berraoui.

Le défunt était rédacteur en chef de nombreuses publications, notamment La Vie économique, La Gazette du Maroc ou encore Le Journal et Challenge. Il était aussi commentateur influent sur la radio privée MFM et s’est bien distingué par son approche critique des sujets politiques et de société.

Article19.ma