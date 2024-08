Solidarité – Le footballeur neerdelandais d’origine marocaine, El Ghazi va verser une partie de ses indemnités aux enfants de Gaza

Après les paroles, les actes. Le 17 octobre dernier, quelques jours seulement après le début de l’invasion israélienne en Palestine, Anwar El-Ghazi a pris position en faveur du peuple palestinien. Une opinion qui n’avait pas plu à son club allemand. Un mois plus tard, le club Bundesliga licencia son attaquant.

Le tribunal du travail de Mayence a jugé que le licenciement de l’ancien joueur d’Everton et d’Aston Villa était abusif, ordonnant au club de Bundesliga de lui verser plus d’un million de livres sterling en salaires et primes impayés. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, El Ghazi a affirmé qu’il va verser un demi-million de livres sterling aux enfants de Gaza en signe de solidarité, selon Le Figaro.

El Ghazi a également souligné que sa lutte n’était jamais motivée par l’argent, mais par un désir de justice et de soutien pour les opprimés. “En essayant de me faire taire, ils ont finalement amplifié ma voix en faveur des sans-voix de Gaza”, a-t-il expliqué.

El Ghazi poursuit actuellement sa carrière à Cardiff, où il a signé jusqu’en juin prochain avec ce club anglais.

