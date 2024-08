Le Maroc vise l’assemblage des avions à « 100% made-in Morocco »

Depuis plus de 20 ans, le Maroc a entrepris des démarches décisives dans l’industrie aéronautique, se hissant parmi les leaders mondiaux de ce secteur en pleine expansion, selon le site Hespress, et de préciser que « l’objectif » serait de réaliser, dans les années à venir, l’assemblage de parties d’avion complet au sein « de ses propres usines ».

Actuellement, le Maroc produit plus de 40 composants d’avion, y compris des éléments sensibles qui ne sont fabriqués que dans cinq pays à travers le monde. Ce développement est le fruit d’une stratégie d’investissement audacieuse et d’une formation continue de ses cadres.

Grâce à ces avancées, le pays figure désormais parmi les 20 premières nations dans le secteur aéronautique, souligne la même source..

Les exportations du secteur aéronautique ont atteint 10,7 milliards de dirhams (1 milliard de dollars) au cours des cinq premiers mois de 2024, marquant une croissance de 18 % par rapport à l’année précédente. En 2023, les exportations ont totalisé 22 milliards de dirhams (2,2 milliards de dollars), soit une augmentation impressionnante de près de 38 % par rapport à 2021.

Le Maroc séduit plus de 140 entreprises mondiales dans le secteur aéronautique, dont les géants Airbus et Boeing. Parmi les projets phares, on note l’ouverture en 2022 par SABCA Maroc d’une usine dédiée à la fabrication et à l’assemblage quasi complet de la structure de l’avion « PC-12 » près de Casablanca.

Article19.ma