Insolite – Obama a totalement insinué que Trump avait « une petite bite », n’est-ce pas ? (Splinter)

En politique tout est-il permis ? Et pour ça se, Barack Obama a prononcé un discours à la Convention nationale démocrate jeudi soir, un discours qui a rendu les millenials blasés à la fois optimistes et cyniques. Mais franchement, Obama de retour dans son élément naturel et jouant les tubes de 2008 n’est pas le titre de son discours.

Obama parle clairement de la bite de Donald Trump ici dans cette allusion à la taille des foules, n’est-ce pas ?

J’ai consulté la cabine d’arbitrage de Splinter Sports et ils ont confirmé l’appel sur le terrain selon lequel l’ancien président suggère en effet que l’autre ancien président a un petit cochon. Dans quel monde vivons-nous ? La photo du titre de ce blog montre un homme qui sait exactement ce qu’il fait ici alors qu’il rapproche ses mains tout en attirant l’attention du monde entier sur lui.

Le seul homme politique que je pourrais imaginer réussir ce drive-by avec un timing comique aussi incroyable est Barack Obama. Pouvez-vous imaginer Joe Biden essayer de parler des déchets de Trump ? Il s’écarterait de dix minutes pour parler d’une journée que lui et Corn Pop ont passée à la piscine locale et sont devenus des hommes.

De toute évidence, Kamala Harris pourrait ruiner la vie de Trump avec cet angle d’attaque, surtout si les théories selon lesquelles Trump ne peut pas monter un argument convaincant contre Harris est en partie parce qu’il lutte contre son attirance pour elle (il a dit qu’elle ressemblait à Melania…) sont vraies. N’importe quelle femme politique pourrait détruire Trump et ses petits groupes de personnes, car c’est le scénario universel qui fait trembler de terreur le cœur de chaque homme. Stormy Daniels a déjà prouvé l’efficacité de cette ligne d’attaque, et étant donné les énormes insécurités de Trump et son ego fragile, je ne peux m’empêcher de me demander si Kamala Harris pourrait emprunter cette voie à un moment donné maintenant qu’Obama a fait de la place.

C’est incroyable. Je suis généralement réticente à célébrer la politique performative, car elle représente généralement tout ce qui ne va pas dans notre démocratie superficielle et en ruine et nous expose comme de gros hypocrites, mais cette fois, c’était le cas. Je regarderais Obama faire un cinq serré en plaisantant sur la petite bite de Trump n’importe quel jour de la semaine. Comme l’a fait remarquer Susan Rinkunas dans Jezebel, les Obama ont tué « quand ils vont bas, nous allons haut » hier soir, et Barack a littéralement décidé de viser plus bas. Microscopique, peut-être…

That gesture when Barack Obama talks about Donald Trump's "weird obsession with crowd sizes" 👀 pic.twitter.com/XQpVWskEyg — The Recount (@therecount) August 21, 2024

Par Jacob Weindling

Article19.ma