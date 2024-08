FOCUS – En Amérique, le Parti Démocrate s’unit « sous la bannière du silence » sur le génocide en cours à Gaza (Média)

Les performances de la première soirée de la Convention nationale démocrate (DNC) ont été impeccables. Les réponses aux discours prononcés lors du congrès et dans les coins libéraux des médias sociaux ont été enthousiastes.

Aux chants de « Nous aimons Joe », le président Joe Biden a donné une bénédiction politique à sa potentielle successeur, la candidate démocrate Kamala Harris. Hillary Clinton a parlé de briser le « plafond de verre ». Le sénateur Raphael Warnock, démocrate de Géorgie, pasteur, a prononcé un discours fulgurant selon lequel « un vote est une sorte de prière ». Et la représentante Alexandria Ocasia Cortez, DN.Y., a fustigé Donald Trump en le qualifiant de « briseur de syndicats » sous les acclamations…

La démonstration de l’unité du Parti démocrate était aussi parfaite que sourde à ce qui est sans doute la question morale la plus urgente de notre époque, a rapporté le site américain indépendant The Intercept.

Clignez des yeux, et vous n’auriez manqué aucune mention de la guerre génocidaire soutenue par les États-Unis qu’Israël continue de mener contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Le fait que des dizaines de milliers de manifestants anti-guerre se soient rassemblés cette semaine en solidarité avec les Palestiniens a à peine été enregistré dans la salle du congrès lundi soir. Le silence a persisté malgré la possibilité que la campagne de Harris puisse payer un prix de plus d’un demi-million de voix dans les États clés, en particulier le Michigan , pour avoir refusé d’arrêter le flux d’armes vers Israël.

Pendant que Biden parlait , un petit groupe de membres de l’auditoire a déployé silencieusement une banderole blanche sur laquelle on pouvait lire « Arrêtez d’armer Israël ». Prem Thakker de Zeteo a rapporté depuis le United Center de Chicago que les chants de « We Love Joe » des spectateurs environnants sont devenus plus forts. « Les lumières du stade au-dessus de cet endroit se sont ensuite atténuées et [la] bannière a été arrachée », a écrit Thakker sur X.

Les quelques mentions fugaces de la guerre, d’Israël et de la Palestine dans les discours de lundi soir étaient dédaigneuses et trompeuses, tout en dévalorisant la vie des Palestiniens par rapport à celle des Israéliens.

Ocasio-Cortez a déclaré : « Kamala travaille sans relâche pour un cessez-le-feu » – sous un tonnerre d’applaudissements. Cela peut être vrai ou non, mais une telle approche contrasterait avec le bilan de l’administration Biden-Harris. Depuis que Harris a accepté la nomination présidentielle, l’administration a approuvé une vente d’armes à Israël pour 20 milliards de dollars, sans aucune condition. S’il s’agit de « travailler sans relâche » pour mettre fin aux combats, Harris fait un mauvais travail.

Le fait que les appels à un cessez-le-feu aient été chaleureusement accueillis au congrès pourrait être considéré comme un signe prometteur – un autre signal pour l’establishment démocrate qu’il existe un soutien populaire en faveur d’un cessez-le-feu permanent de la part du courant dominant. Mais cela fait longtemps été le cas . Il n’y a rien d’encourageant à applaudir un geste vide de sens envers l’idée d’un cessez-le-feu, qui masque la complicité de l’administration dans la guerre.

Dans son discours, Biden a fait un signe de tête aux manifestations : « Ces manifestants dans la rue ont raison. De nombreux innocents sont tués des deux côtés. Pourtant, même son cri a réussi à mutiler les positions de longue date du mouvement de solidarité avec Gaza.

Les manifestations contre la guerre à Gaza – que ce soit au cours des dix derniers mois, cette semaine à Chicago, ou l’organisation de délégués « non engagés » participant à la convention – ne démontrent pas que des innocents des « deux côtés » sont tués. Ils font partie d’une lutte internationale contre le génocide et le nettoyage ethnique des Palestiniens perpétrés par l’armée israélienne soutenue par les États-Unis.

+ « Je suis ici parce que ma famille est morte à Gaza »+

Plus tôt lundi, le DNC a accordé à la campagne non- engagé un espace pour organiser un panel distinct spécifiquement axé sur Gaza et les droits humains des Palestiniens. Selon certaines informations , des centaines de personnes ont assisté et écouté les récits intolérables de médecins qui avaient travaillé dans les hôpitaux décimés de Gaza, où un grand nombre de patients qui arrivent sont des enfants mutilés.

Le Dr Tanya Haj-Hassan, une chirurgienne palestino-américaine qui a soigné des patients à Gaza, a raconté l’histoire d’un petit garçon qui avait perdu tous les membres de sa famille et a déclaré qu’il souhaitait mourir aussi parce que tous ceux qu’il aimait « sont maintenant au paradis ».

Haj-Hassan a déclaré que même les enfants qu’elle avait réussi à soigner et à sortir quitteraient l’hôpital et risquaient de mourir à cause des bombardements, de la famine et de la déshydratation. Il y a eu, a-t-elle dit, des « rapports alarmants » sur les premiers cas confirmés de polio infantile à Gaza.

Une autre panéliste, Hala Hijazi, s’est décrite comme une démocrate « de longue date » et « modérée », qui a travaillé comme collectrice de fonds pour son parti, collectant plus de 12 millions de dollars dans le passé. « Je suis ici parce que ma famille est morte », a-t-elle déclaré , expliquant qu’elle a perdu plus de 100 membres de sa famille dans l’attaque actuelle.

Hijazi, qui siège au conseil d’administration du comité d’action politique pour les droits reproductifs NARAL Pro-Choice California, a déclaré à l’auditoire qu’elle se bat pour les libertés reproductrices dans son pays, « mais je ne peux pas aider les femmes de Gaza qui sont enceintes en ce moment ».

Ces remarques constituent un rejet tacite des critiques selon lesquelles ceux qui poussent Harris à s’engager sur un embargo sur les armes seraient des électeurs axés sur une seule question, négligeant d’autres domaines comme, par exemple, la menace que représente pour les droits reproductifs aux États-Unis une deuxième administration Trump.

Les organisateurs, les manifestants et les personnes concernées qui sont venus à Chicago ne se contenteront pas d’un panel de congrès marginalisé et de paroles spécieuses de la part des politiciens sur la scène principale. Pour l’instant, le programme de 92 pages du Parti démocrate ne fait aucune mention de conditionner les dispositions sur les armes à Israël, sans parler de l’embargo sur les armes réclamé par les délégués non engagés et les plus de 200 groupes de la Coalition pour marcher sur le DNC.

Les performances à succès de lundi soir ne donnaient aucune idée que la campagne de Harris, renouvelée et alimentée par les vibrations, allait changer de cap sur la Palestine, se concentrant plutôt sur l’avortement, la menace autoritaire de Trump contre la démocratie et la protection des travailleurs. Dans un vide domestique, ce serait très bien. Moi aussi, je pourrais rire avec le charmant président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, faisant référence à une chanson datée de Nelly et traitant Trump de croûte. Mais pas le même jour où, dans le même centre de congrès, entre autres horreurs, un chirurgien a décrit avoir soigné un enfant à Gaza dont le visage avait été arraché lors d’une frappe israélienne.

À l’heure d’une guerre génocidaire menée avec les armes, les dollars et le soutien diplomatique des États-Unis – une agression qu’un président américain pourrait sévèrement limiter – la Convention nationale démocrate ne peut pas rester une bulle myope et intacte.

Alors que les débats se poursuivent jusqu’à jeudi soir, les manifestations se poursuivront également, et probablement avec un désespoir croissant ; Si la campagne Harris décide qu’elle peut gagner sans écouter, alors il n’y a pas de quoi se réjouir. ( The Intercept)

Article19.ma