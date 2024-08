Kiosk – Au Maroc, Mounir Erramach, baron de la mafia du Rif, a été libéré (Jeune Afrique)

L’influent narcotrafiquant marocain Mounir Erramach a été condamné en 2004, entraînant dans sa chute 22 hauts fonctionnaires du royaume. Vingt ans plus tard, le voilà libre. Récit.

Vingt ans. C’est le temps que Mounir Erramach, condamné au Maroc en décembre 2004 pour trafic de drogue à l’échelle internationale, constitution de bande criminelle, corruption, participation à un meurtre avec préméditation, a passé derrière les barreaux de la prison d’El Arjat, à Salé.

Mounir Erramach, âgé de 51 ans, a recouvré sa liberté le 15 août dernier. Figure historique de la Cosa Nostra du Rif, inscrit au panthéon des grands barons de la drogue ayant régné sur le détroit de Gibraltar, Erramach serait désormais un amoureux du jardinage. Pendant ses longues années de détention, il aurait aménagé un petit patio où il se plaisait à chouchouter fleurs et plantes vertes, selon l’ancien grand reporter Karim Serraj, dans une chronique pour Le 360.

+ « Escobar du Nord » +

Avant le « Pablo Escobar du Sahara », dit « le Malien » (une affaire révélée par Jeune Afrique en août 2023), il y a eu en effet le « Pablo Escobar du Nord » : Mounir Erramach. Les deux narcotrafiquants ont plus d’un point commun. Le principal étant qu’ils ont tous les deux entraîné dans leurs chutes des « gros poissons » (politiciens, hauts fonctionnaires, agents de l’État) et levé le voile sur l’ampleur de la corruption au royaume.

À ceci près qu’il y a vingt ans, comme le souligne Karim Serraj, « c’était un autre Maroc », un pays en pleine transition post-Hassan II, où le roi Mohammed VI débutait son règne. À côté du « Pablo Escobar du Nord », le Malien fait pâle figure. Mounir Erramach a fait tomber dans son sillage 22 hauts dignitaires corrompus. Parmi lesquels, deux substituts du procureur général du roi de la Cour d’appel de Tétouan (Mohamed Farid Benazouz et Abdelkader Younsi), trois présidents de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tétouan (Abdellah Salal, Abdelkrim Zerhouni et Abdeslam El Hajoui), le préfet de la police de Tanger (Mohamed Sekkouri), le directeur de la Sûreté régionale de Tétouan (Mohamed Charafeddine), le commandant des Forces armées royales de la région Nord (Oumari Zemzemi) ou encore le directeur régional de la Direction de la surveillance du territoire (DST) à Tanger (Ramzi M’rabet).

+ Les jeunes loups du détroit +

Né à Ceuta (un préside espagnol implanté dans le nord du territoire marocain) en 1974, Mounir Erramach est titulaire de la double nationalité hispano-marocaine. À 12 ans, il officie déjà dans le commerce de cigarettes de contrebande, qu’il fait passer de Ceuta à Tétouan.

Un soir, il blesse un garçon de son âge au couteau lors d’une rixe, avant de l’abandonner. Erramach passe alors dix mois dans un centre de détention. À sa sortie, « il se rapproche de son oncle maternel, Mustafa Tetouani Couiyah, surnommé ‘Payona’, qui travaillait à Tanger pour le pionnier des barons marocains de haschich, Ahmed Bounekoub, dit ‘Dib’ (Le Loup) », raconte Karim Serraj. Erramach est initié au trafic de drogue et aux secrets du détroit de Gibraltar, qui relie le royaume à l’Espagne (et à l’Europe).

En 1996, Dib, alias Le Loup, qui régnait en maître sur le détroit, est arrêté et jeté en prison. Trois nouvelles figures du narcotrafic émergent et se partagent alors son territoire : le littoral tangérois (entre Mnar et Ksar Sghir, à l’Est de Tanger) revient à Mohamed El Kharraz, Ceuta à Mohamed Taïeb El Ouazzani (alias « El Nene ») et, en redescendant le littoral 20 km vers le Sud, la région de Tétouan, jusqu’à Oued Laou, échoit à Mounir Erramach.

+ Le pionnier des drogues de synthèse +

Pendant plusieurs années, Mounir Erramach exporte des milliers de tonnes de cannabis vers l’Europe. En parallèle, c’est à lui que l’on doit la déferlante de drogues de synthèse au royaume (MDMA, ecstasy, LSD). Il est alors le pionnier de ce type d’importations. Le tout, sous la protection de hauts dignitaires marocains : « Tous l’ont protégé dans ses activités entre les deux continents, l’ont averti pour disparaître des radars quand il le fallait, ont enterré enquêtes et investigations ou transmis les plannings des rondes de surveillance du détroit de Gibraltar par la gendarmerie et l’armée », précise Karim Serraj.

Au point qu’en 2001, le préfet Mohamed Sekkouri parvient à faire libérer Erramach de prison, tout juste après son arrestation à la frontière marocaine, puis à faire rayer son nom de la liste des personnes recherchées au Maroc. En échange de ces précieux services, Erramach donne au préfet 20 millions de DH (environ 2 millions d’euros). Malin et retors, il a fait filmer et enregistrer tous ses échanges et transactions avec les représentants de l’État. À 25 ans, il a déjà collecté des centaines d’heures d’enregistrement qui lui permettent de se protéger. Pour autant, il a un ennemi : lui-même. Depuis ses 16 ans, Mounir Erramach consomme des drogues de synthèse, qui attisent son tempérament nerveux.

+ Cour spéciale de Justice et « Opération Leïla » +

Cela n’empêche pas son arrestation, le 9 août 2003, ainsi que celle de 22 hauts fonctionnaires. Trois semaines auparavant, le roi Mohammed VI avait nommé le général Hamidou Laagrini à la tête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), pour remplacer Hafid Benhachem, en poste depuis 1997.

Mounir Erramach est jugé devant la Cour spéciale de Justice, une juridiction exceptionnelle exclusivement réservée aux hauts fonctionnaires et aux magistrats, où les sentences sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Après ce procès hors norme, cette Cour sera d’ailleurs dissoute à l’initiative du chef du gouvernement, Driss Jettou, car jugée tributaire de l’appareil exécutif et contraire à l’État de droit.

En 2005, un an après la condamnation de Mounir Erramach au Maroc, la police espagnole lance l’ « Opération Leïla », un clin d’œil au prénom de l’épouse du narcotrafiquant, résidente en Espagne. But de la manœuvre ? Identifier les connexions d’Erramach dans la péninsule ibérique, en particulier ses activités liées au blanchiment d’argent.

Pendant des années et à travers plus de 500 sociétés-écrans basées à Gibraltar, Andorre ou au Luxembourg, ce dernier a blanchi son argent en investissant principalement dans l’immobilier et la restauration au nord du Maroc et à Marbella. « L’Opération Leïla » a également fait tomber Fernando Del Valle, un avocat chilien basé sur la Costa del Sol, qui a blanchi 600 millions de dollars, et dont une bonne partie viendrait de son principal client : Erramach. Quant à l’épouse de ce dernier, Leïla, elle est en fuite avec sa famille et n’a jamais été retrouvée par les autorités espagnoles, ni inquiétée par la police marocaine. Erramach est donc libre, c’est une certitude. Et riche ? Probablement, car tous ses biens n’ont pas pu être saisis. (Source : Jeune Afrique)

Article19.ma