Nostalgie – À la poursuite des ombres juives au Maroc (The Blogs)

« J’avais 7 ans quand Orson Welles a filmé Othello ici », se souvient André Azoulay. « Vous pouvez me voir dans le film. Je me sentais comme une célébrité. C’était en 1950.

Aujourd’hui, en se promenant dans l’ancienne médina d’Essaouira, au Maroc, avec Azoulay, même à 83 ans, il possède toujours un formidable pouvoir de star. Les hommes s’approchent, lui serrent la main et échangent des baisers sur la joue. Des femmes souriantes mettent la main droite sur leur cœur en signe de révérence. Azoulay n’est pas une star de cinéma. Il a un rôle différent. Depuis plus de trente ans, il a travaillé comme Conseiller principal des rois Hassan II et Mohammed VI.

Azoulay est le diplomate juif le plus précieux du Monde arabe. Dans aucune autre nation arabe ou musulmane, on ne trouve un Juif occupant une position aussi importante. Si le métier d’Azoulay semble unique, il s’inscrit en réalité dans une longue lignée de juifs qui ont conseillé les rois du Maroc.

« Le Royaume du Maroc s’efforce de préserver son identité nationale diversifiée et indivisible », stipule la Constitution marocaine. « Son unité, construite sur la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassani, est nourrie et enrichie par des composantes africaines, andalouses, hébraïques et méditerranéennes. »

Comment est-il possible que le monde ne sache pas qu’un royaume islamique accueille ses citoyens juifs ?

Principalement parce que nous nous racontons une histoire imprécise toutes ces années. L’Inquisition espagnole a contraint les Juifs à fuir vers le sud en 1492. Mais il existait déjà des communautés juives florissantes au Maroc à leur arrivée. Il y a plus de deux mille ans, les Juifs se sont rendus vers l’ouest après la destruction du Second Temple par les Romains et se sont installés dans et autour des montagnes de l’Atlas.

Pendant des décennies, nous nous sommes concentrés sur les deux acteurs, Israéliens et Palestiniens, et avons ignoré l’autre relation entre juifs et arabes hors écran. Celui qui pourrait nous permettre d’imaginer une réalité différente. Si pendant une minute nous pouvions réajuster notre regard sur les Juifs du Maghreb et les voir non pas comme une série d’événements malheureux, mais comme une histoire de coopération et de gentillesse, d’inclusion et de respect, nous pourrions trouver une clé pour ouvrir un nouveau chapitre dans le Moyen-Orient.

J’ai été invité au Maroc dans le cadre du Kivunim Teachers Fellowship : une formidable expérience intellectuelle et spirituelle qui permet aux enseignants de rechercher et de découvrir des histoires qu’on ne nous raconte pas sur le judaïsme et l’islam.

Nous avons traversé un paysage marocain d’inspiration juive que je n’aurais jamais pu imaginer : nous avons visité une école juive animée et la mosquée Hassan II à Casablanca. Nous avons rendu hommage au mausolée du roi Mohammed V qui a sauvé la communauté juive marocaine en refusant les ordres allemands d’expulser tous les juifs du Maroc. C’est avec tristesse que j’ai regardé la dernière juive de Rabat saluer depuis son balcon dans le vieux quartier juif. Nous avons prié dans une synagogue restaurée vieille de 350 ans à Errachidia. Nous avons regardé le lever du soleil au Sahara. Ensuite, nous sommes partis pour Marrakech pour un banquet de Shabbat fait maison inoubliable. Ce que nous avons continuellement constaté, c’est la vaste préservation des cimetières juifs, des noms de rues et de la mémoire ici. Les ordres du roi.

Ce qui se passe ici est à l’opposé de ce que nous avons vu à Paris, Londres et Los Angeles. Ironiquement, la vingtaine d’enseignants juifs et moi-même étions plus à l’aise dans un souk du Royaume islamique que dans les rues de New York. Tout n’est pas pro-juif au Maroc. Royal Air Maroc a annulé ses vols vers Tel Aviv et des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu, mais il existe également une compréhension remarquable. Le 7 octobre a déroulé une région déjà instable. Cependant, la vie juive reste préservée, protégée et instructive au Maroc. Mon séjour là-bas ne suggère pas un gouffre infranchissable, mais un pays où Juifs et Arabes pourraient difficilement être à la fois plus proches et plus éloignés. (Bien sûr, j’ai trouvé un match amical de basket à Marrakech.)

Il existe un proverbe marocain : « Un marché sans Juifs est comme du pain sans sel ».

À la fin des années 1980, un quart de million de Juifs avaient émigré du Maroc. Aujourd’hui, il reste environ deux mille Juifs. Même si la population juive a diminué, leurs ombres demeurent. Nous avons rencontré des Marocains musulmans chargés d’aider pendant les fêtes juives comme Mimouna, ceux qui aident à entretenir les synagogues et, plus important encore, ceux qui se souviennent avec tendresse de leurs voisins juifs et racontent les histoires pour préserver le récit juif au Maroc. Nous avons entendu les récits de ces musulmans qui estiment que l’histoire des Juifs est un ingrédient essentiel de leur propre identité marocaine. J’ai également vu des musulmans porter des rubans jaunes, signe d’une puissante déclaration d’humanité envers les Juifs retenus en otages à Gaza. J’ai ressenti un partenariat croissant à travers le pays pour tenter de remplacer le sel manquant.

J’ai été témoin de cette coopération de près et personnellement à Arazane, un petit village situé au pied des montagnes de l’Atlas. Hamed Harim, 15 ans, s’est retrouvé soudain à la tête de la synagogue vieille de 800 ans lorsque le dernier rabbin d’Arazane est parti dans les années 1960. Le rabbin donna à Harim la clé en bois de la synagogue et lui dit de la donner à tout Juif qui reviendrait. Environ trente ans plus tard, Raphael David Elmaleh, historien et guide juif marocain, apprit qu’il y avait autrefois une communauté juive à Arazane et s’y rendit immédiatement. Quand Elmaleh a demandé à Harim si des Juifs vivaient dans le village. Harim lui tendit la clé et dit : « Qu’est-ce qui t’a pris si longtemps ?

Ce voyage ne ressemblait à rien de ce que j’avais jamais vécu et m’a permis de comprendre quelque chose d’assez profond et d’unique dans l’esprit marocain. Azoulay a consacré sa vie à une solution à deux États et a été accusé à plusieurs reprises d’avoir une double loyauté. Le serment de Harim de respecter la demande singulière du rabbin est quelque chose qui sort du cinéma. Harim et Azoulay ont suscité des réflexions différentes : comment peut-on conserver quelque chose aussi longtemps ? J’égare toujours mes clés. Et qui n’a pas abandonné une tâche impossible ? Ces deux octogénaires, l’un juif, l’autre musulman, ont refusé de perdre confiance en leurs coreligionnaires après toutes ces années.

À la fin du voyage, nous nous sommes retrouvés en plein milieu du vieux quartier juif, à la Maison de la Mémoire d’Essaouria, un bâtiment conçu par Azoulay, dédié à la préservation de la coexistence musulmane et juive et en même temps à la promotion de l’importance des Juifs pour la société marocaine. histoire. Un musulman marocain a chanté une prière soufie de paix et, à un moment donné, a mélangé une ancienne prière judéo-arabe dans sa chanson. Mon regard s’est porté sur la banderole de feutre bleu accrochée au mur, où un mélange d’hébreu et d’arabe s’unissait pour rappeler aux visiteurs la version marocaine de la convivencia : Shalom Alaykoun . La paix soit sur vous.

* Marc Skelton

Marc Skelton est membre de l’équipe de basket-ball des Maccabi USA. Il est diplômé de l’université Northeastern et titulaire d’une maîtrise en éducation et en études russes de l’université Columbia. Il enseigne l’histoire au lycée Fannie Lou Hamer Freedom dans le Bronx et entraîne l’équipe de basket-ball des garçons depuis 2007. Il est l’auteur de « Pounding the Rock: Basketball Dreams and Real Life in a Bronx High School ».

