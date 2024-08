Insight – Le Maroc va construire « le plus grand stade de football au monde » pour accueillir la Coupe 2030 (Média)

Un projet pharaonique. Le Grand Stade Hassan II de Casablanca, d’une capacité de 115 000 places, sera le joyau de la Coupe du Monde conjointe avec le Portugal et l’Espagne

Les projets de construction du plus grand stade de football du monde, qui pourrait accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, ont été révélés avec la publication d’images spectaculaires du site proposé au Maroc.

Ce lieu serait le joyau de la candidature commune pour accueillir la compétition du Maroc, du Portugal et de l’Espagne . Le stade, l’un des sites sportifs les plus prestigieux de la planète, aurait une capacité de 115 000 places, a rapporté cette semaine le journal britannique The Telegraph, dans sa version électronique.

+ Le stade sera entouré de jardins, donnant l’impression qu’il s’agit d’une immense oasis+

Conçu par les architectes parisiens Oualalou & Choi et la célèbre entreprise de construction de stades Populous, il s’inspirerait « du rassemblement social traditionnel du Maroc connu sous le nom de « Moussem », avec la structure du stade placée sous un grand toit de tente qui émerge comme une intervention dramatique dans le paysage forestier.

Trois tribunes raides et à plusieurs niveaux pourront accueillir 29 500 spectateurs et il y aura cinq niveaux d’hospitalité et de sièges d’entreprise pouvant accueillir 12 000 invités et visiteurs VIP dans la loge royale, souligne la même source.

Le toit de la tente sera construit en treillis d’aluminium et le stade sera entouré de jardins, donnant l’impression qu’il s’agit d’une immense oasis dans le désert.

+ Le Grand Stade Hassan II est profondément enraciné dans la culture marocaine +

Populous a construit certains des stades sportifs les plus impressionnants au monde, tels que le nouveau domicile de Tottenham et Wembley, tous deux au nord de Londres, le stade Accor à Sydney, l’Aviva Stadium à Dublin et le stade Groupama et le centre d’entraînement de l’Olympique Lyonnais à Lyon, en France.

Christopher Lee, directeur général de Populous pour la région EMEA, a déclaré : « Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de nos partenaires Oualalou & Choi sur cet incroyable projet. Le Grand Stade Hassan II sera un lieu véritablement emblématique et emblématique pour le Maroc et pour le football lui-même, qui deviendra l’un des plus grands stades du monde.

Tarik Oualalou, directeur du design et associé fondateur de Oualalou & Choi et architecte principal du projet, a ajouté : « Le Grand Stade Hassan II est profondément enraciné dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines.

Oualalou & Choi, également connu sous le nom de O+C, est un cabinet d’architecture basé à Paris et Casablanca. Fondé en 2001 par Linna Choi et Tarik Oualalou, le cabinet est connu pour son approche innovante de l’architecture et du design urbain.

Pour rappel, l’architecte Tarik Oualalou est le fils de l’ex ministre socialiste des Finances et homme politique, Fatahallah Oualalou.

L’architecture s’enracine dans des figures anciennes et primordiales : le Moussem, la tente et le jardin, ainsi que la topographie et les paysages du Maroc.

« C’est un espace généreux, ouvert sur le monde et respectueux de la nature qu’il protège. Le Grand Stade Hassan II de Casablanca est l’incarnation de la grande tradition de l’hospitalité marocaine », affirme-t-on.

Par ailleurs, le journal n’a pas évoqué le coût financier de ce projet ultramoderne et gigantesque.

